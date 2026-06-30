L’équipe récompensée de Bethesda Game Studios est ravie de vous annoncer la sortie de The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered sur Nintendo Switch 2 le 11 août. Les joueurs pourront explorer l’emblématique province de Cyrodiil, aussi bien en déplacement que depuis leur canapé, avec de nouveaux visuels étonnants et un gameplay peaufiné, dans ce remaster du RPG tant aimé. Les précommandes sont disponibles dès maintenant au format physique ou dématérialisé via le Nintendo eShop.

En partenariat avec la talentueuse équipe de Virtuos, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, le Jeu de l’année 2006, se refait une beauté et tourne désormais sur Nintendo Switch 2, avec une compatibilité DLSS de 900p et 30fps en mode portable ou 1080p et 30fps sur dock.

Grâce à la compatibilité des commandes par mouvements, de l’écran tactile et du mode souris gaucher et droitier, les joueurs n’auront jamais profité d’une telle flexibilité pour refermer la gueule d’Oblivion. Plongez dans un univers foisonnant d’histoires captivantes, rencontrez des personnages inoubliables, rejoignez des guildes, conquérez l’arène légendaire et devenez le Champion de Cyrodiil. Vous pouvez jouer l’histoire dans son intégralité grâce aux extensions d’histoire Shivering Isles et Knights of the Nine, incluses dans The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered.