Chassez les trésors et affrontez des vagues de Salmonoïdes avec une multitude d’armes, des gadgets personnalisables, des réservoirs améliorables et plus encore

30 juin 2026 – Au cours du Splatoon Raiders Direct d’aujourd’hui, Nintendo a révélé de nouvelles informations à propos de Splatoon Raiders, qui fera son arrivée le 23 juillet en exclusivité sur Nintendo Switch 2.

Dans ce jeu d’action et de tir centré sur le solo vous incarnez Mécano, qui, aux côtés des Tridenfer, un trio de musiciens composé de Pasquale, Angie et Raimi, part à la recherche de trésors dans le mystérieux archipel Spirhalite. Personnalisez votre personnage, équipez-vous d’armes et de gadgets, et affrontez des vagues de Salmonoïdes lors de vos expéditions sur les nombreuses îles de l’archipel à la recherche de butin. Un membre des Tridenfer vous accompagnera sur le terrain à bord d’un robot d’exploration capable de détecter les trésors et de vous aider de bien des manières. Préparez-vous dans votre base, puis partez à la découverte des mystères de l’archipel et des nombreux trésors qu’il renferme.

Retrouvez ci-dessous plus de détails sur ce qui a été présenté aujourd’hui :

Chasse aux trésors : les îles de l’archipel sont composées d’environnements variés qui proposent toutes sortes de défis à relever, d’ennemis à affronter et de trésors à récupérer. Il y a par exemple des zones ouvertes avec des cristaux de Spirhalite à miner, des repaires qui fourmillent de Salmonoïdes, d’étranges structures qui imposent d’utiliser certains gadgets, ou encore des donjons qui s’enfoncent toujours plus loin sous terre.

Salmonoïdes : ces créatures féroces sont omniprésentes dans l’archipel Spirhalite. Ils ont tendance à se rassembler à proximité des trésors et attaquent quiconque s’approche de trop près. Il en existe de différents types, qui sont :

Les Salmonoïdes communs : ces ennemis ne sont pas particulièrement puissants, mais ils attaquent en nombre et peuvent vous submerger si vous manquez de prudence.

Les Salmonoboss : ces spécimens sont plus coriaces que les Salmonoïdes communs, et chacun possède ses propres forces et faiblesses à identifier. Lorsque vous venez à bout d’un Salmonoboss, celui-ci laisse tomber un méga œuf qui s’avère très utile pour alimenter le robot d’exploration en énergie.

Les Salmonoïdes maxi-salés : ces redoutables ennemis représentent le summum de l’évolution salmonoïde. Ils partagent des traits communs avec les Salmonoboss, mais semblent recouverts de sel. Et il semble que plus ils sont salés, plus ils sont redoutables. Fort heureusement, vous pourrez compter sur tout un arsenal d’outils et de gadgets pour vous aider à faire face à ces menaces.

Armes : les armes que vous utilisez puisent dans l’encre de votre réservoir rechargeable, et sont essentielles pour venir à bout des Salmonoïdes. Avec plus de 100 variations d’armes à découvrir, vous trouverez sans aucun doute celle qui correspond le mieux à votre style de jeu. Les armes peuvent être obtenues en venant à bout des Salmonoïdes, et vous pourrez occasionnellement tomber sur des armes rares aux capacités spéciales.

Réservoirs et gadgets : il existe trois réservoirs que vous pouvez équiper : le réservoir rapide, le réservoir puissant, et le réservoir tactique. Chaque réservoir peut être équipé au départ de deux gadgets, et les gadgets à disposition dépendent du réservoir que vous avez équipé. Réservoir rapide : déplacez-vous en un éclair, attaquez rapidement, et esquivez les attaques. Ce réservoir donne la possibilité d’équiper par exemple la botte kaboum, qui permet de bondir dans la direction de son choix pour causer des dégâts de zone à l’atterrissage ou de fuir le danger, la bombe ruée qui permet de s’élancer rapidement dans la direction de son choix, ou encore le claboussrang qu’il est possible de lancer sur les ennemis et qui reste quelques instants sur place avant de revenir vers vous. Réservoir puissant : surpassez vos ennemis et affrontez les menaces de face. Ce réservoir donne la possibilité d’équiper par exemple la splashette, qui permet de réaliser une frappe en arc de cercle capable d’ignorer les boucliers, les splatellites qui gravitent autour de vous pour encrer le sol et causer des dégâts aux ennemis qu’ils touchent, ou encore la toupie furie qui encre le sol et repousse les ennemis sur son passage, et qui est également capable de cibler les Salmonoboss. Réservoir tactique : combattez en faisant preuve de stratégie. Ce réservoir donne la possibilité d’équiper par exemple la marmitourelle, qui tire sur les cibles à proximité une fois déployée, les aérobombes, qui peuvent être liées entre elles pour causer une explosion plus grosse explosion lorsque vous tirez dessus, ou encore le haut-pisteur, qui émet un rayon qui se connecte à votre réservoir et qui cause des dégâts à tout ce qu’il traverse.



Personnalisation des gadgets : la valeur réelle des gadgets, c’est leur personnalisation. Récupérez des composants au cours de vos expéditions et utilisez-les pour personnaliser et améliorer vos gadgets de multiples façons pour par exemple augmenter leurs dégâts, leur cadence de tir, leur durée, ou en leur ajouter des effets spéciaux comme des explosions d’encre, la capacité de repousser les ennemis, et plus encore. De plus, Pasquale peut vous aider à développer de nouveaux gadgets dans l’atelier des gadgets, Angie peut vous aider à améliorer vos armes ou les convertir en matériaux dans l’armurerie, et Raimi consigne toutes sortes d’informations utiles sur vos aventures. Entre deux expéditions, vous pouvez construire des installations sur votre base pour améliorer toujours plus vos chances sur le terrain.

Montée en niveau : il y a plusieurs façons de monter en puissance dans Splatoon Raiders. Liquider des Salmonoïdes rapporte des points d’expérience qui permettent de monter en niveau, et si jamais votre expédition se termine sur un échec, vous conservez l’intégralité de l’expérience, des matériaux et des trésors que vous aviez obtenus. Utilisez vos points d’aptitude pour améliorer vos réservoirs dans votre base, et ainsi augmenter vos PV ou encore les dégâts de vos armes. Les réservoirs peuvent aussi évoluer à mesure que vous les utilisez, pour ainsi vous permettre par exemple d’équiper trois gadgets au lieu de deux.

Autres fonctionnalités : voici les autres fonctionnalités qui ont été montrées au cours de la présentation :

Tenues : rester à la pointe du style en toutes circonstances, c’est essentiel ! Relevez des défis à travers les îles de l’archipel pour obtenir des tenues adaptées à tous les styles. Vous pouvez aussi scanner un amiibo*1 de la série Splatoon pour obtenir une tenue au design unique. Et en scannant les nouveaux amiibo Splatoon Raiders, vous pouvez obtenir des tenues inspirées des Tridenfer.

Niveaux de difficulté : il y a trois niveaux de difficulté disponibles qui sont : Tourisme, qui propose des combats plus abordables pour progresser plus facilement dans l’histoire, Aventure, qui est la difficulté standard, et Survie, qui propose des combats plus corsés. Il est possible de modifier la difficulté à tout moment depuis la base. Le niveau de difficulté n’affecte pas le butin obtenu durant les expéditions, mais seulement la puissance des Salmonoïdes.

Multijoueur : le jeu peut être entièrement parcouru en solo, mais il est aussi possible de faire équipe à quatre en ligne*2 ou en mode sans fil local*3 pour chasser les trésors et progresser dans l’histoire ensemble.

Appel à l’aide : même si vous jouez en solo, vous pouvez lancer des appels à l’aide en ligne pour recevoir un coup de main temporaire. Après avoir lancé un appel à l’aide et mené une expédition à bien, vous ne pourrez cependant plus lancer de nouveaux appels à l’aide pendant quelques temps. Il est aussi possible de répondre aux appels à l’aide lancés par d’autres joueurs et joueuses en ligne pour recevoir des récompenses en cas de réussite.

Reliques salmonoïdes : ces trésors salmonoïdes sont cachés aux quatre coins de l’archipel Spirhalite. Mettez la main dessus pour découvrir les mystérieux pouvoirs qu’ils renferment.

Il existe de nombreux lieux inconnus dans l’archipel Spirhalite, y compris dans les profondeurs sous terre, et certains d’entre eux semblent être sans fond. Préparez-vous à partir à l’aventure et à trouver des montagnes de trésors. Splatoon Raiders fera son arrivée le 23 juillet sur Nintendo Switch 2.

D’ici-là, il y a de quoi faire pour patienter. Vous pouvez retrouver chaque jour une nouvelle planche de la bande-dessinée officielle « Les mésaventures insulaires des Tridenfer » dans l’application mobile Nintendo Today!*4 pour découvrir les événements qui ont mené à Splatoon Raiders. Dans Splatoon 3, un festival spécial dont le thème sera dédié à Splatoon Raiders sera organisé du 11 juillet à 02h00 au 13 juillet à 02h00. Et enfin, de nouveaux Joy-Con 2, bleu et jaune clair, inspirés des Tridenfer s’apprêtent à faire eux aussi leur arrivée le 23 juillet pour accompagner la sortie du jeu.

Au cours du Splatoon Raiders Direct d’aujourd’hui, Nintendo a révélé de nouvelles informations à propos de Splatoon Raiders, qui fera son arrivée le 23 juillet en exclusivité sur Nintendo Switch 2. Dans ce jeu d’action et de tir centré sur le solo, chassez les trésors et affrontez des vagues de Salmonoïdes avec une multitude d’armes, des gadgets personnalisables, des réservoirs améliorables et plus encore.

*1 amiibo vendus séparément.

*2 Un abonnement Nintendo Switch Online (vendu séparément) et un compte Nintendo sont nécessaires pour utiliser les fonctions en ligne. L’abonnement se renouvelle automatiquement après la période de validité initiale au prix en vigueur, à moins d’être annulé. Le service n’est pas accessible dans tous les pays Une connexion Internet est nécessaire pour utiliser les fonctions en ligne. Des conditions générales s’appliquent.

*3 Des accessoires, des jeux et/ou des consoles supplémentaires (vendus séparément) peuvent être requis pour le multijoueur.

*4 Un compte Nintendo et une connexion Internet permanente sont nécessaires. Des frais d’utilisation de données peuvent s’appliquer.