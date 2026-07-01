Le numéro de juillet 2026 du Diario Oficial da Uniao, publication officielle du gouvernement brésilien, a révélé l’existence d’un jeu Metroid non annoncé par Nintendo. Dans la section dédiée au « Secrétariat national aux droits numériques – Direction de la sécurité et de la prévention des risques dans l’environnement numérique – Coordination générale des politiques de classification des contenus », une entrée fait référence à Metroid Ravenous.

Cette classification indique que le jeu est produit par Nintendo of America, distribué par la même entité, et provient des États-Unis. L’année de production mentionnée est 2026. La note de classification attribuée est « Déconseillé aux moins de 12 ans », contre une proposition initiale de « Déconseillé aux moins de 10 ans ». Les descripteurs de contenu incluent la violence, avec des mentions spécifiques aux armes, au sang et à la mort, ainsi qu’un contenu sexuel léger. Le numéro de processus associé est 08017.001246/2026-7.

Cette classification a été repérée dans le système du ministère brésilien de la Justice et de la Sécurité publique, où une fiche aurait été temporairement accessible avant d’être supprimée. Une capture d’écran de cette fiche a circulé avant sa suppression, confirmant l’existence de cette entrée. Aucune information supplémentaire sur le contenu ou les mécaniques du jeu n’est fournie dans ce document officiel.

L’existence de Metroid Ravenous semble coïncider avec les rumeurs persistantes depuis plusieurs mois concernant un nouveau titre de la franchise Metroid. Le dernier jeu 2D de la série, Metroid Dread, est sorti fin 2021 sur Nintendo Switch, ce qui laisse un écart de près de cinq ans pour le développement d’un nouveau projet. Si cette information est avérée, Metroid Ravenous pourrait représenter le prochain opus en deux dimensions de Samus Aran.

Parmi les studios habituellement associés à la franchise, MercurySteam apparaît comme un candidat probable. Le studio a déjà collaboré avec Nintendo sur Metroid Dread ainsi que sur Metroid: Samus Returns pour Nintendo 3DS. Une autre possibilité serait Retro Studios, qui a récemment finalisé Metroid Prime 4: Beyond après une longue période de développement, initialement annoncé en 2017 et relancé en 2019.