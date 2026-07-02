Les deux premiers chapitres de la célèbre franchise de survival horror reviennent dans des éditions entièrement remastérisées développées avec l’Unreal Engine 5

Stormind Games annonce Remothered: Tormented Fathers Remastered et Remothered: Broken Porcelain Remastered, les éditions remastérisées des deux premiers chapitres de la célèbre franchise de survival horror, qui accueillera également son troisième volet plus tard cette année.

Les deux titres sont en cours de reconstruction avec l’Unreal Engine 5, introduisant des améliorations visuelles et techniques majeures tout en préservant le gameplay, l’atmosphère, l’équilibre et l’identité d’origine qui ont fait de la série une référence du genre. Au fil des années, la franchise Remothered s’est imposée comme l’un des noms incontournables du survival horror moderne, perpétuant l’héritage des classiques du genre tout en le redéfinissant à travers une forte dimension psychologique et narrative.

Les éditions Remastered proposeront :

Un passage à l’Unreal Engine 5

Un éclairage plus réaliste grâce à la technologie Lumen

Des environnements plus riches et plus détaillés avec des textures 4K et la technologie Nanite

Des modèles de personnages améliorés

Une interface utilisateur et des menus repensés

Des séquences cinématiques mises à jour selon les standards de production modernes

La correction des bugs hérités des versions d’origine

Des améliorations globales de la stabilité et de la qualité du gameplay

L’objectif du projet est de préserver l’essence des jeux d’origine tout en offrant une présentation technique à la hauteur des attentes des joueurs d’aujourd’hui.

« Remothered est une franchise en laquelle nous continuons de croire profondément. Après avoir confirmé l’arrivée d’un nouveau chapitre plus tard cette année, ces éditions Remastered représentent une étape supplémentaire dans notre engagement envers cet univers et envers la communauté qui le soutient depuis des années. Nous voulons continuer à renforcer la franchise en honorant son passé tout en construisant son avenir », a déclaré Antonio Cannata, PDG et co-fondateur de Stormind Games.

Remothered: Tormented Fathers Remastered plongera à nouveau les joueurs dans le cauchemar de Rosemary Reed à l’intérieur du mystérieux manoir Felton, tandis que Remothered: Broken Porcelain Remastered ramènera les joueurs dans les couloirs de l’auberge Ashmann, dévoilant les secrets et les liens qui définissent l’univers narratif de la série.