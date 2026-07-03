Après la semaine AAA des promotions, nous revoici avec une semaine plus indépendante mais toujours qualitative !

Ravenswatch

8,99€ au lieu de 29,99€

C’est une belle offre pour débuter : Ravenswatch, sorti l’année dernière, est sur l’eShop au prix de 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%) jusqu’au 20 juillet !

Ravenswatch est un superbe roguelite qui nous emmène dans l’univers du conte. Avec son gameplay complet et son ambiance sombre à souhait, nous avons une très belle expérience disponible à un prix lui aussi intéressant. Notre testeur avait mis la note de 7,4 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

The Last Spell

7,49€ au lieu de 24,99€

The Last Spell est encore en promotion ! Le titre est disponible sur l’eShop au prix de 7,49€ au lieu de 24,99€ (-70%) jusqu’au 20 juillet.

The Last Spell est un jeu qui mélange à la fois le roguelite, le T-RPG (RPG tactique), le tower defense avec un peu de gestion ! Nous avons un mélange des genres étonnant mais qui fonctionne diablement bien. The Last Spell était une des pépites de l’année 2023 qui ne présente quasiment aucune fausse note. Notre testeur lui avait par ailleurs mis la note de 9,2 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

SteamWorld Build

5,99€ au lieu de 29,99€

Son prix continue de diminuer ! SteamWorld Build est disponible sur l’eShop au prix de 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%) jusqu’au 13 juillet.

SteamWorld Build est un jeu de gestion qui se déroule sur plusieurs niveaux. Vous devez à la fois gérer votre ville et combler les besoins de vos habitants, mais aussi explorer les mines afin de trouver des technologies et des ressources précieuses. Notre testeuse lui avait mis la note de 7,6 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Persona 5 Tactica

17,99€ au lieu de 59,99€

Le prix n’évolue plus trop sur l’eShop, mais c’est toujours intéressant : Persona 5 Tactica est actuellement disponible à 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%) jusqu’au 8 juillet.

Persona 5 Tactica est un superbe T-RPG qui peut se jouer même si vous n’avez jamais fait la licence Persona. Avec un gameplay « au poil », accessible et une narration soignée, vous allez prendre un malin plaisir sur ce jeu. Notre testeur lui avait mis la note exceptionnelle de 8,8 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Arzette: The Jewel of Faramore

4,99€ au lieu de 19,99€

Nous terminons avec ce jeu pas très connu qui mérite un peu de lumière. Arzette: The Jewel of Faramore est disponible sur l’eShop de 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%) jusqu’au 9 juillet !

Arzette: The Jewel of Faramore est un sucesseur « spirituel » de la terrible époque du CD-i. Le titre joue avec les codes de ces jeux ratés et est une très belle surprise pour ceux qui aiment l’Histoire du jeu vidéo mais aussi pour ceux qui aiment les jeux d’aventure. Notre testeur lui a mis la note de 7,6 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.