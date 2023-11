Après avoir eu la joie d’avoir Persona 5 Royal sur Nintendo Switch un peu avant Persona 5 Strikers, Atlus nous propose maintenant Persona 5 Tactica. Comme son nom l’indique, c’est une suite/spin-off de la saga qui change totalement de gameplay. Exit le RPG à l’ancienne, bienvenu au T-RPG ! Alors préparez votre plus beau masque, vos cartes de visite, c’est parti pour Persona 5 Tactica !

Take Your Heart

L’histoire nous met directement dans l’ambiance, après avoir retrouvé toute l’équipe au café LeBlanc, une porte apparait et nos amis l’ouvrent. Ils se retrouvent dans un univers un peu étrange, tout semble leur faire croire qu’ils sont dans le métavers, ils ont même revêtu automatiquement leurs tenues de Voleurs Fantômes. Cependant, ce n’est pas un Palais comme dans Persona 5, nous sommes dans un univers que l’on appellera Royaume. Pour en savoir plus, il faudra jouer au jeu complet. Rapidement nous rencontrons Marie, la principale antagoniste du jeu, en tout cas pour la partie que nous avons eue entre les mains, comme dans un Palais elle règne sur son petit monde. Elle a le pouvoir de contrôler les gens, et malheureusement notre équipe ne va pas être épargnée et tout le monde, excepté notre protagoniste et Morgana, se retrouve sous le joug de Marie.

Erina va alors débarquer pour nous aider, elle est la cheffe de l’Armée Rebelle, elle va rapidement nous conduire dans sa planque qui n’est autre que… le café LeBlanc ! En entrant dedans notre protagoniste va alors revêtir ses vêtements normaux, comme s’il n’y avait aucun danger. Ce lieu sera plus qu’important car lorsque l’on aura terminé le premier Royaume, nous ne retournons pas dans le monde réel, mais dans un autre Royaume qui aura lui aussi son café LeBlanc qui ne correspond même pas à l’ambiance du royaume comme si ce lieu était intemporel… un autre mystère qui s’ajoute à toutes les questions que l’on pourrait se poser. On ne va bien sûr pas vous spoiler plus que ça, sachez en tout cas qu’il n’y a pas qu’un Royaume du coup dans le jeu, la durée de vie est donc assurée.

Une planque à tout faire

Contrairement aux autres jeux, nous ne nous baladons pas dans Persona 5 Tactica, nous avons seulement du menu et du texte, le menu est essentiellement constitué de la planque (le café LeBlanc), qui permet d’accéder à tout ce qu’il faut pour bien jouer. Accéder à la boutique pour acheter de nouvelles armes qui sont souvent déclinées en 2 pour les personnages, une forte, mais à portée réduite et une moins forte, mais à portée étendue. Nous allons aussi pouvoir gérer les compétences de notre équipe, au fur et à mesure que l’on joue on débloque des points de compétences, alors pas en augmentant les niveaux on reviendra dessus plus tard, mais en discutant avec notre équipe ou bien en participant aux missions de quêtes qui sont l’équivalentes de quêtes secondaires. Ces compétences sont liées à un arbre de compétences disponible pour chaque héros, ils vont nous permettent d’améliorer les sorts de nos Persona, ou bien de débloquer des techniques améliorées pour nos personnages.

Ensuite nous retrouvons bien sûr la Chambre de Velours (Velvet Room pour les puristes). Cette dernière est différente de d’habitude, notre héros ne peut pas changer à la volée de Persona, cependant toutes les personnes de notre équipe peut s’équiper d’un autre Persona afin d’avoir des bonus de statistiques et de nouveaux pouvoirs. Tous sauf Erina bien sûr qui n’est pas une voleuse fantôme et qui n’a donc pas de Persona de base. On retrouve sinon la possibilité toujours de fusionner nos Persona pour en créer une plus puissante, tant que le niveau de la Persona finale est inférieure à notre niveau d’équipe.

À couvert !

Côté système de jeu en lui-même, c’est un Tactical RPG qui reprend vraiment le système de jeu de Persona. Chaque personnage se déplace sur une grille, vous pouvez attaquer à distance ou au corps à corps, ou bien utiliser une technique de Persona.

Par la suite vous débloquerez la tension qui est une sorte d’attaque « ultime » ou bien encore d’autres spécificités comme l’Assaut général. Le « One More » est toujours présent, en revanche on oublie la notion de faiblesse et résistance, ici tout se joue surtout sur le fait d’être à découvert. Si jamais vous êtes proches d’un mur vous aurez une protection intégrale, si vous êtes proches d’un muret alors vous aurez une protection partielle, mais si jamais vous n’êtes proches de rien vous êtes vulnérables, alors chaque coup qui va vous atteindre va déclencher un One More et donc donner un tour supplémentaire, ça fonctionne pour vous, mais aussi pour vos adversaires.

Si vous tapez au corps à corps alors vous allez pousser l’adversaire, ce qui peut le rendre vulnérable pour les autres. Si un ennemi est à terre après avoir déclenché un One More, que vos personnages sont situés en forme de triangle autour de lui, vous allez pouvoir déclencher un Assaut général, qui fera des dégâts de zones dans le triangle entre vos personnages. Très efficace.

Un peu plus tard nous débloquons aussi toute la notion de hauteur, des zones en hauteurs vont être disponibles, ce qui ajoute aussi de belles possibilités, nous avons l’avantage en étant en l’air, de plus on débloque aussi par la suite une fonctionnalité intéressante, si jamais vous éjectez un ennemi d’une hauteur et qu’il tombe dans le champ de vision d’un allié alors ce dernier va lui tirer dessus. Combos intéressants et agréables à voir !

Côté difficulté c’est un peu aléatoire, le jeu n’est globalement pas très difficile, vous avez plusieurs niveaux de difficulté possible, mais une fois bien appréhendé le système de One More, on arrive facilement à faire des combos et raser rapidement une carte, cependant pour avoir un peu plus de difficulté il faut essayer de réussir les 3 objectifs supplémentaires des missions. Chaque mission va avoir 3 objectifs supplémentaires, alors si certains sont plutôt logiques comme ne pas perdre de membre de l’équipe d’autre vont alors donner un réel défi comme terminer le niveau en X tours. Ce qui vous procurera un bonus d’argent ou d’XP.

Une direction artistique discutable

La direction artistique choisie par Atlus est discutable. Pas spécialement en mal attention, mais il peut clairement diviser, il colle bien à l’aspect tactique (on retrouve un petit côté Persona Q), cependant on n’est pas réellement dans un Chibi, les humanoïdes ont donc un format un peu bizarre, comme s’ils n’avaient pas de coude souvent, ils sont trop « lisses » trop « ronds » dans leurs mouvements, c’est vraiment dommage. Mais à côté les ennemis et les boss sont vraiment très cools visuellement on a donc ce petit côté qui divise. Cependant on ne peut pas cacher le fait que c’est très agréable à l’œil au niveau de tout le reste. Les décors restent très simples pour qu’on puisse se concentrer sur l’essentiel c’est-à-dire le gameplay, mais ils gardent leurs côtés chatoyants et très agréables avec toutes ces couleurs. Et bien sûr sur Switch le jeu est magnifique et ne subit vraiment aucun downgrade.

Cependant, là ou le jeu est décevant c’est le côté temps de chargement… ils sont trop longs et trop présents, c’est vraiment cassant en termes de rythme, alors heureusement en mission il n’y en a aucun, mais entre chaque mission c’est long, pareil quand on veut se déplacer dans le menu ce n’est pas fluide on a l’impression de tout charger en permanence c’est vraiment le point noir du jeu. On se doute que la Switch est au bout à ce moment-là.

En dehors de ça c’est un sans-faute, le jeu est magnifique en docker et en portable, la bande-son est toujours aussi superbe avec des morceaux avec des paroles et des bruitages toujours aussi justes. Sans compter que le jeu est en grande partie doublé en japonais et anglais.

Conclusion 8.8 /10 Persona 5 Tactica est dans la digne lignée de la licence Persona et surtout dans l’univers Persona 5, on ne saurait dire s’il est canon ou pas, les personnages de Royal étant disponibles en DLC on a envie de dire que oui, mais dans tous les cas le jeu est agréable et se suffit à lui-même. Pour ceux qui se posent la fameuse question « Est-ce que je peux y jouer sans avoir faire Striker ou Royal », la réponse est : OUI. Alors comme toujours il vous manquera des références, mais le jeu est suffisamment généreux pour vous donner un Mémo accessible en permanence qui permet de lire des informations des précédents jeux ou même de Tactica au moment où ces informations importantes apparaissent. Le jeu est magnifique, le gameplay est très bon, la musique est sublime. C’est vraiment une belle surprise que l’on n’attendait pas autour de cette licence et on ne peut que vous conseilliez de foncer si bien sûr lire beaucoup de textes ne vous rebute pas, car on reste dans un Persona. Sur ceux… Take Your Heart ! LES PLUS Le jeu est magnifique

Le jeu est magnifique Le gameplay est au poil, quel bonheur d’enchainer les one more

Le gameplay est au poil, quel bonheur d’enchainer les one more Globalement accessible concernant l’histoire, même sans avoir fait les précédents

Globalement accessible concernant l’histoire, même sans avoir fait les précédents Une bonne surprise encore une fois en termes de scénario

Une bonne surprise encore une fois en termes de scénario Erina est trop stylée !

Erina est trop stylée ! La musique est toujours aussi cool, surtout pendant un combat de boss quel bonheur

La musique est toujours aussi cool, surtout pendant un combat de boss quel bonheur Une belle durée de vie LES MOINS Des temps de chargement bien trop élevés, la Switch est à bout.

Des temps de chargement bien trop élevés, la Switch est à bout. Beaucoup de textes qui peuvent rebuter certaines personnes.

Beaucoup de textes qui peuvent rebuter certaines personnes. Une direction artistique qui peut diviser. Détail de la note Gameplay 0

Graphismes 0

Bande-son 0

Contenu 0