Une nouvelle fiche de classification dans la base de données de l’ESRB indique que Warhammer 40,000: Space Marine – Master Crafted Edition est en développement pour la Nintendo Switch 2. Bien qu’aucune annonce officielle n’ait encore été faite par SEGA, cette information suggère que le remaster du jeu d’action en troisième personne de 2011, jusqu’ici absent des plateformes Nintendo, pourrait bien arriver sur la nouvelle console de l’entreprise.

Warhammer 40,000: Space Marine – Master Crafted Edition se présente comme une version retravaillée du titre original, avec des améliorations techniques et de jouabilité destinées à moderniser l’expérience. Le jeu propose une résolution 4K, des textures en meilleure fidélité, des modèles de personnages redessinés, un schéma de contrôle modernisé ainsi qu’une refonte de l’interface. L’audio a également été remasterisé pour offrir une immersion sonore renforcée. Ces modifications visent à offrir une qualité visuelle et technique adaptée aux standards actuels, tout en conservant l’essence du gameplay original.

L’histoire du jeu reste centrée sur le capitaine Titus, un Space Marine de l’Ultima Founding des Ultramarines, envoyé sur une planète-forge impérial envahie par une horde d’Orks. La mission consiste à tenir des positions stratégiques en attendant l’arrivée des renforts, tout en affrontant une menace bien plus sombre qui rôde dans l’ombre de ce monde industriel. Le joueur incarne Titus et son escouade de vétérans, utilisant des armes telles que les bolters et les chaînesépées pour combattre les ennemis de l’humanité. Le ton du jeu s’inscrit dans l’univers brutal et violent de Warhammer 40,000, où chaque affrontement est une démonstration de force et de destruction.

Le contenu inclus dans cette édition Master Crafted est particulièrement complet, puisqu’il reprend le jeu original ainsi que l’ensemble des extensions disponibles. Parmi celles-ci figurent le Chaos Unleashed Map Pack, le Dreadnought Assault DLC, le Iron Hand Veteran Chapter Pack, le Death Guard Champion Chapter Pack, ainsi que plusieurs ensembles d’armures et d’armes exclusifs comme le Golden Relic Bolter, le Golden Relic Chainsword, le Power Sword, ou encore des sets dédiés aux Blood Angels, Salamandres, Alpha Legion, Legion of the Damned, ainsi que des packs comme l’Emperor’s Elite Pack et le Traitor Legions Pack. Cette compilation permet aux joueurs de disposer d’une expérience enrichie dès le départ, sans avoir à acquérir séparément les contenus additionnels.

Les mécaniques de jeu reposent sur un système de combat innovant qui permet de basculer instantanément entre des armes à distance de gros calibre et des attaques au corps à corps dévastatrices. Cette fluidité dans les transitions entre les différents types d’affrontements contribue à une sensation de puissance et de satisfaction lors des éliminations d’ennemis. Le jeu propose également un mode multijoueur en ligne permettant de former des escouades de Space Marines ou de Chaos Space Marines pour des affrontements en huit contre huit. Les joueurs peuvent gagner de l’expérience, débloquer de nouvelles armes et armures, et personnaliser leurs classes de marine (dévastateur, assaut, tactique). La compatibilité cross-play est également supportée, offrant une accessibilité accrue pour les parties en ligne.