FuRyu et Winning Entertainment Group ont publié le trailer narratif officiel d’ANOMALITH, un survival shooter en vue à la troisième personne dont la sortie est annoncée pour le 29 octobre 2026. Le jeu s’inscrit dans la lignée des œuvres mêlant horreur de survie et horreur d’anomalie, proposant une expérience centrée sur l’exploration et la confrontation face à des menaces incomprises.

L’intrigue d’ANOMALITH plonge les joueurs au cœur d’une réalité altérée par l’apparition soudaine d’anomalies spatiales désignées sous le nom d’« Otherworlds », survenues en 19**. Malgré les tentatives du « Danger Zone Countermeasures Office », une branche gouvernementale, les origines et la nature de ces perturbations restent indéterminées. Le joueur incarne Reona Minazuki, une investigatrice sortie d’un sommeil de dix ans après avoir été plongée dans une anomalie nommée « Sarcophogus ». Dotée d’une sensibilité particulière aux Otherworlds, elle se lance dans une mission visant à protéger l’humanité tout en venant en aide à une personne qui lui est chère, en collaboration avec ses collègues et supérieurs.

Le gameplay d’ANOMALITH repose sur une approche tactique de la survie, où la gestion de l’inventaire et la conscience situationnelle jouent un rôle central. Les affrontements, menés en vue à la troisième personne, opposent le joueur à des ennemis au comportement imprévisible et vorace, pouvant être neutralisés par des attaques en mêlée une fois étourdis. Les environnements explorés, souvent qualifiés de « liminaux », défient la perception de la réalité, comme en témoignent des lieux aux lois physiques modifiées, tels qu’un appartement où la gravité est inversée ou un train dont le trajet semble sans fin.

Le système de progression d’ANOMALITH s’articule autour du « Demi-Humanization System », permettant à Reona d’acquérir et d’améliorer des capacités actives et passives en exploitant les propriétés des anomalies. Ce mécanisme renforce l’adaptabilité du joueur face aux défis croissants des Otherworlds. Par ailleurs, le jeu propose une personnalisation étendue, avec plus de 300 éléments modifiables répartis sur neuf parties distinctes de l’équipement et des vêtements de Reona, offrant ainsi une liberté de style tant sur le plan fonctionnel que visuel.

Entre les missions, les joueurs peuvent interagir avec une base opérationnelle où ils rencontrent un large éventail de personnages. Ces interactions permettent de débloquer des améliorations et d’approfondir la compréhension d’un monde menacé par des forces encore largement inexplorées. Lors de leurs incursions dans les Otherworlds, les joueurs ont également la possibilité de collecter plus de 200 rapports d’investigation, offrant des éclairages sur le comportement des anomalies et des objets étrangers, tout en contribuant à une meilleure appréhension de la menace globale.

ANOMALITH bénéficie de la contribution d’une équipe créative reconnue, avec Romeo Tanaka en tant que scénariste principal — connu pour ses travaux sur Stella of the End et Humanity Has Declined — et MON, chargé du design des personnages, notamment pour les séries Legends de Nisio Isin. La bande-son est composée par Yuka Kitamura, déjà à l’œuvre sur des titres comme Elden Ring, Sekiro, Bloodborne, Dark Souls III et Witch Hat Atelier. Le développement du jeu est assuré par Winning Entertainment Group, anciennement connu sous le nom de Natsume Atari, tandis que FuRyu en assure la publication.