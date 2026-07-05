Good Smile Company a révélé le développement de Hatsune Miku Starry Party pour la Nintendo Switch 2, un jeu dont la sortie est prévue pour 2027. Ce titre s’inscrit dans la catégorie des jeux d’action festifs, où les joueurs pourront contrôler plusieurs personnages emblématiques de l’univers Hatsune Miku.

Le jeu sera disponible sur Nintendo Switch 2 ainsi que sur PC via Steam, avec un support multilingue incluant l’anglais, le japonais, le chinois traditionnel et le chinois simplifié. Lors d’un panel à l’Anime Expo, un aperçu du titre a été présenté, accompagné d’une démonstration de la chanson StargazeR interprétée par Kots Beirne feat. Hatsune Miku. Les joueurs incarneront l’un des personnages de la franchise, stylisés sous forme de figurines Nendoroid, parmi lesquels figurent Rin, Len, Luka, Meiko et Kaito. D’autres personnages supplémentaires ont été évoqués sans être détaillés.

Hatsune Miku, initialement un logiciel de synthèse vocale développé par Crypton Future Media, s’est imposée comme un phénomène culturel mondial, s’étendant au-delà de la musique pour toucher des domaines variés tels que le merchandising et les performances live.