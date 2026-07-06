Microsoft a officialisé la restructuration la plus profonde de son histoire pour sa division Xbox, annoncée par Asha Sharma dans un courrier interne adressé aux employés. La patronne de Xbox ne parle pas d’un simple ajustement organisationnel, mais bien d’un « reset » majeur visant à corriger une situation économique jugée « malsaine » et à repositionner la marque pour les années à venir.

Concrètement, Xbox prévoit de supprimer environ 3 200 postes d’ici la fin de l’exercice fiscal 2027, dont 1 600 suppressions immédiates. Cette première vague s’accompagne du départ de quatre studios vers de nouvelles structures, tandis que la direction admet que les changements s’étaleront sur une année pour éviter un choc trop brutal sur les équipes. Asha Sharma souligne que cette restructuration, bien que nécessaire, créera des difficultés supplémentaires pour les salariés, mais insiste sur l’impossibilité de tout réorganiser en une seule fois.

Le diagnostic économique dressé par Sharma est sans appel : le business model de Xbox affiche des marges 3 à 10 fois inférieures à celles de concurrents comparables dans les secteurs de la plateforme et de l’édition. La division entre dans cette génération avec une base installée plus faible et une structure de coûts plus lourde, rendant son équation économique structurellement défavorable. Le Game Pass, souvent présenté comme l’avenir de la marque, n’a pas généré la croissance escomptée malgré sa valeur ajoutée. Sharma reconnaît que les paris stratégiques autour du service, du multiplateforme et de l’élargissement du catalogue n’ont pas progressé au rythme nécessaire pour compenser l’affaiblissement du cœur historique de Xbox. Le Game Pass, bien que puissant, n’a pas remplacé les fondamentaux d’un constructeur console traditionnel : vendre des machines, installer une base solide et rentabiliser un écosystème sur le long terme.

Ce « reset » s’inscrit dans une logique de recentrage après des années de dépenses massives depuis 2018. Xbox a multiplié les acquisitions de studios, élargi son catalogue et tenté de se positionner comme un acteur global du jeu vidéo. Pourtant, malgré cette stratégie ambitieuse, la console n’a pas réussi à rattraper frontalement PlayStation, et la nouvelle structure s’est avérée trop coûteuse pour une croissance insuffisante. Sharma explique que l’industrie produit désormais une quantité de jeux telle que posséder toujours plus de studios n’est « ni possible, ni souhaitable ». Elle reconnaît implicitement les limites de la stratégie d’acquisitions menée ces dernières années, soulignant que l’intégration de ces studios, leur financement et leur alignement avec une stratégie globale n’ont pas toujours été optimaux.

Le constat le plus sévère porte sur la rentabilité : Sharma révèle qu’en moyenne annuelle, Xbox perdait 64 cents pour chaque dollar investi dans certains pans de son activité créative. Certains projets ne se contentaient pas d’être peu rentables, ils détruisaient de la valeur. Cette réalité financière explique la priorité donnée aujourd’hui à la discipline budgétaire, reléguant au second plan les arguments artistiques ou sentimentaux qui prévalaient jusqu’ici. Les discours sur la créativité et la diversité éditoriale ne tiennent plus face à des marges insuffisantes et à une organisation devenue trop lourde pour être viable.

Côté studios, les mesures sont concrètes. Compulsion Games et Double Fine Productions vont retrouver leur indépendance, récupérant leur propriété intellectuelle et leur catalogue tout en conservant une liberté pour leurs futurs projets. Ninja Theory et Undead Labs, quant à eux, sont en cours de cession à de nouveaux propriétaires, avec un financement garanti pour la poursuite de leurs franchises phares comme Senua et State of Decay 3. Microsoft cherche ainsi à éviter une image de « carnage industriel », tout en actant que ces studios n’ont plus leur place dans le périmètre direct de Xbox. Le cas d’Arkane, basé en France, est plus incertain : Sharma indique que la direction entame des consultations sociales pour étudier des « options stratégiques », une formulation prudente qui laisse planer plusieurs hypothèses – réorganisation, cession, partenariat ou réduction de périmètre. Dans le contexte actuel, il est difficile d’imaginer qu’Arkane échappe à des changements majeurs.

Les réductions d’effectifs ne se limitent pas aux studios. Sharma évoque un reset complet de la plateforme, avec des équipes devenues 40 % plus importantes depuis le début de la génération, alors même que la base de joueurs et le temps de jeu reculaient. Certaines parties de l’organisation comptaient jusqu’à 14 niveaux hiérarchiques, un niveau de complexité jugé insoutenable. Pour y remédier, Xbox vise une structure plus plate, avec au maximum cinq niveaux de management, voire trois dans certains cas. L’objectif est de réduire les intermédiaires, accélérer les prises de décision et clarifier les responsabilités, avec une organisation recentrée sur des « makers », des « player coaches » et des responsables opérationnels clairement identifiés.

Les mesures financières sont tout aussi drastiques. Xbox annonce une réduction de 50 % des dépenses fournisseurs, une refonte de sa base de code pour la rendre plus légère et efficace, ainsi qu’une volonté de simplifier ses outils et de mutualiser davantage de services. Ces changements, bien que moins visibles que les cessions de studios, sont probablement aussi importants, car une plateforme comme Xbox repose sur une infrastructure complexe : cloud, hardware, storefront, services, monétisation et couches logicielles accumulées au fil des années. Une architecture trop coûteuse ou trop lente finit par peser sur toute la chaîne de valeur.

Sur le plan organisationnel, Helen Chiang est promue Chief Operating Officer, avec une responsabilité globale sur le contenu, le hardware, la plateforme et les services. Ce choix symbolise la volonté de Microsoft de briser les silos internes et d’aligner toutes les divisions sous une même logique de pilotage, avec une responsabilité P&L claire et des arbitrages financiers plus stricts. Deux entités stratégiques, Mojang et King, vont désormais rendre directement des comptes à Asha Sharma, reflétant l’importance croissante de leurs audiences massives, transgénérationnelles et multiplateformes dans la stratégie globale de Xbox. Si la marque reste associée à des franchises emblématiques comme Halo, Gears ou Forza, c’est désormais vers des titres comme Minecraft ou Candy Crush que se tourne l’essentiel de l’attention économique.

Cette restructuration marque un tournant dans la philosophie de Xbox. La marque ne cherche plus à être uniquement un constructeur console soutenu par des studios first party, mais vise à devenir une plateforme globale de contenus, de services et d’outils capable de toucher des centaines de millions de joueurs au-delà du salon. Sharma promet un « plus grand futur pour Xbox, pas un plus petit », avec un investissement maintenu mais recentré sur des priorités claires, une discipline accrue et une vision plus nette. L’objectif affiché est ambitieux : faire de Xbox l’une des rares entreprises capables de divertir plus d’un milliard de personnes chaque jour, avec une croissance attendue dès 2027. L’échelle visée dépasse désormais le cadre traditionnel d’une console pour englober le cloud, le PC, le mobile, les services et la création mondiale.

Pourtant, le contraste entre les promesses d’avenir et les mesures immédiates est saisissant. D’un côté, Microsoft réaffirme sa volonté de rester un acteur majeur du jeu vidéo. De l’autre, la division supprime des milliers d’emplois, se sépare de studios historiques, restructure en profondeur ses équipes et reconnaît que son modèle actuel n’est pas viable. Ce n’est pas contradictoire : une entreprise peut se réduire pour mieux se repositionner. Mais pour les joueurs attachés à l’idée traditionnelle de Xbox, le message est brutal. La période d’acquisitions tous azimuts, de promesses démesurées et de croissance effrénée semble terminée. Place désormais à une Xbox plus froide, plus financière, plus transversale, pensée comme une division globale de contenus et de services plutôt que comme une marque console historique.