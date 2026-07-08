Secret Mode et Absolutely Games ont révélé que Fangtopia, un jeu de puzzle tile axé sur la détente et la construction de paysages, fera son apparition sur Nintendo Switch 2. Le titre est prévu pour une sortie en 2026, à temps pour la saison d’Halloween, et sera également disponible sur PlayStation 5 ainsi que sur PC via Steam, Epic Games Store et Stove.

Fangtopia se présente comme un jeu de puzzle tile cozy et relaxant où les joueurs assemblent des paysages pour créer un paradis accueillant pour des créatures amicales telles que des goules et des fantômes. L’objectif est de concevoir un monde sans stress ni frayeur, où les éléments effrayants sont remplacés par une ambiance douce et mystérieuse. Le jeu propose aux joueurs de construire leur univers soit pour son esthétique, soit pour viser des scores élevés, selon leurs préférences.

Le gameplay repose sur le placement de tuiles hexagonales de paysage, tirées d’un stock généré aléatoirement. Les joueurs doivent compléter des objectifs pour marquer des points et débloquer de nouveaux éléments. Le monde se construit progressivement, s’étendant à mesure que des objectifs spéciaux de terrain sont atteints. Les paysages générés incluent des montagnes brumeuses, des forêts sombres, des rivières sinueuses et des villages charmants, bien que les descriptions insistent sur le fait que ces éléments relèvent davantage de l’imaginaire que d’une représentation réaliste. Les joueurs peuvent ainsi créer un environnement à la fois mystérieux et apaisant, adapté à l’accueil de monstres bienveillants.

Parmi les fonctionnalités mises en avant, Fangtopia se distingue par son absence totale de pression temporelle, permettant aux joueurs de progresser à leur rythme. Le jeu propose des énigmes de construction d’île où chaque objectif accompli permet de débloquer de nouveaux monuments et de nouvelles créatures. Les joueurs sont encouragés à réfléchir à l’emplacement idéal pour chaque monstre, comme déterminer où le loup-garou devrait s’installer ou quelle chaîne de montagnes convient le mieux au yéti. Le titre promet une expérience où chaque décision de construction contribue à façonner un monde unique, à la fois accueillant et légèrement surnaturel.