Nintendo a annoncé l’ajout de quatre nouveaux titres à sa bibliothèque de jeux classiques disponibles via les applications Nintendo Classics, élargissant ainsi l’offre pour les abonnés au service Nintendo Switch Online.

Trois jeux Game Boy rejoignent le catalogue du service Nintendo Classics dédié à la console portable historique. Parmi eux figurent Fortified Zone (1991), un jeu de stratégie et de tir développé par Nintendo, The Sword of Hope II (1992), un RPG d’aventure où le joueur incarne un prince combattant des forces obscures, ainsi que Wario Land: Super Mario Land 3 (1994), le premier opus de la série Wario Land, marquant la première apparition du personnage en tant que protagoniste principal dans un jeu Game Boy. Ces trois titres sont désormais accessibles aux membres abonnés au service Nintendo Switch Online via l’application dédiée disponible sur le Nintendo eShop.

Les abonnés au niveau supérieur, Nintendo Switch Online + Expansion Pack, bénéficient quant à eux de l’ajout d’un quatrième jeu : Dr. Mario & Puzzle League (2005) sur Game Boy Advance. Cette compilation réunit deux titres emblématiques de la console, Dr. Mario, un puzzle game centré sur l’élimination de virus colorés, et Puzzle League, un jeu de réflexion basé sur l’alignement de blocs. Comme pour les autres titres du catalogue, cette application est téléchargeable depuis le Nintendo eShop pour les membres disposant d’un abonnement actif à l’Expansion Pack.

Une particularité régionale est à noter : les membres japonais de l’Expansion Pack ont également accès à un cinquième titre, Tomato Adventure, un RPG d’action développé par Chunsoft, sorti en 2002 sur Game Boy Advance. Cette exclusivité locale s’ajoute à la liste des jeux disponibles pour cette région.