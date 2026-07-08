Ubisoft prépare une version Nintendo Switch 2 de The Crew Motorfest, un jeu de course en monde ouvert. Selon le leaker fiable Billbil-kun, une annonce officielle est attendue aujourd’hui même, confirmant la sortie du titre le 8 octobre 2026. La version physique sera distribuée sous forme de Game-Key Card, un format numérique sur carte physique, au prix de 49,99 dollars américains, 49,99 euros ou 44,99 livres sterling selon les régions.

Billbil-kun, connu pour ses fuites fiables concernant les sorties Nintendo, a indiqué que les précommandes devraient être ouvertes dès l’annonce officielle, prévue dans les heures à venir.