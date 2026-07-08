Une démo de Yoshi and the Mysterious Book est désormais accessible gratuitement sur le Nintendo Switch 2 via l’eShop. Cette version d’essai permet aux joueurs de découvrir le premier chapitre du jeu et de sauvegarder leur progression, laquelle pourra être transférée à la version complète en cas d’achat. Exclusif à la Nintendo Switch 2, ce titre développé par Nintendo propose une aventure centrée sur l’exploration et la résolution d’énigmes, où Yoshi incarne le protagoniste aux côtés de Mr. E, un livre parlant tombé du ciel.

L’histoire débute lorsque Mr. E s’écrase sur l’île de Yoshi, perdant la mémoire des créatures peuplant ses pages. Yoshi doit alors explorer différents habitats pour l’aider à retrouver ses souvenirs et reconstituer son contenu. Le jeu mêle plateforme et investigation, invitant les joueurs à interagir avec un bestiaire varié et à stimuler leur curiosité à chaque page tournée.

Le gameplay repose sur les capacités classiques de Yoshi, enrichies de nouvelles mécaniques. Le joueur peut étendre sa langue pour attraper divers objets, lancer des œufs avec précision, effectuer un Flutter Jump pour planer brièvement dans les airs, ou recourir au Ground Pound pour s’abattre violemment sur le sol. Une nouveauté introduite dans ce titre est la Tail Flick, une action permettant de faire monter des créatures sur le dos de Yoshi pour les transporter ou les utiliser dans l’environnement. Ces aptitudes servent également à débusquer des secrets et à révéler des surprises disséminées dans les niveaux.

L’exploration occupe une place centrale, avec des environnements variés tels que des sommets montagneux, des côtes maritimes ou des vallées verdoyantes. Chaque zone abrite des créatures aux caractéristiques distinctes, comme des espèces mélodieuses, des spécimens duveteux capables de se multiplier, ou encore des essaims d’insectes similaires à des abeilles. Le joueur est encouragé à interagir avec ces êtres de multiples façons : les goûter, leur lancer des œufs pour observer leurs réactions, ou les faire grimper sur son dos grâce à la Tail Flick. Une fois une créature étudiée, il faut localiser un objet brillant pour finaliser la découverte, puis lui attribuer un nom – soit par l’imagination du joueur, soit sur suggestion de Mr. E.

Le jeu propose également un système de progression par chapitres, chaque section nouvellement explorée déverrouillant de nouvelles zones et opportunités de recherche. En complément, le scan de certaines figurines amiibo permet d’obtenir des fortunes et des jetons. Ces derniers peuvent être utilisés pour obtenir des indices sur des créatures non encore découvertes ou pour recevoir des prédictions concernant de futures trouvailles.

L’intrigue réserve des surprises supplémentaires, puisque Bowser Jr. et Kamek apparaissent également dans la quête pour percer les mystères du livre. Leur présence suggère que leurs propres investigations pourraient croiser celle de Yoshi, ajoutant une dimension narrative à l’exploration.

Yoshi and the Mysterious Book, sorti le 21 mai 2026, s’adresse autant aux nouveaux venus dans l’univers de Yoshi qu’aux joueurs familiers avec la franchise. Le titre mise sur une expérience récompensant la créativité et l’esprit d’investigation, invitant à retourner chaque page pour percer les secrets de Mr. E et de son contenu onirique.