L’éditeur Mindscape, le studio Aesir et Spin Master, une entreprise mondiale de premier plan dans le domaine du divertissement pour enfants, s’associent pour créer un jeu inspiré d’Unicorn Academy™, la célèbre série d’aventure et de fantasy de Spin Master.

Des aventures magiques vous attendent : nouez des liens avec votre licorne, déchaînez la puissante magie des éléments et découvrez les nombreux secrets de l’Île des licornes. Le jeu sera disponible sur PlayStation 4/5, Nintendo Switch, Steam et Xbox Series X|S.

À propos de L’École des licornes : L’Île de la Magie

Rejoignez l’École des licornes en tant qu’élève de première année avec cette aventure enchanteresse qui vous emmène sur l’Île des licornes. Maîtrisez la magie, nouez des liens avec votre licorne et faites équipe avec vos personnages préférés issus de la série. Contrecarrez les plans maléfiques de Ravenzella, qui veut s’emparer de l’Île des licornes. Explorez le monde merveilleux de l’Île des licornes avec votre propre licorne unique et rejoignez les Saphirs !

Caractéristiques :

Incarnez vos héros préférés et jouez avec eux : passez de votre propre personnage à l’un des Saphirs et exploitez les différents pouvoirs des licornes !

passez de votre propre personnage à l’un des et exploitez les différents pouvoirs des licornes ! Maîtrisez la magie des licornes : déchaînez la magie élémentaire et utilisez-la pour résoudre des énigmes !

déchaînez la magie élémentaire et utilisez-la pour résoudre des énigmes ! Personnalisez votre apparence : habillez votre personnage et personnalisez votre licorne !

habillez votre personnage et personnalisez votre licorne ! Prenez soin de votre licorne : pansez votre licorne, jouez avec elle, et chevauchez à toute allure pour renforcer vos liens !

pansez votre licorne, jouez avec elle, et chevauchez à toute allure pour renforcer vos liens ! Arrêtez Ravenzella : avec vos amis, utilisez votre magie et votre intelligence pour empêcher Ravenzella de s’emparer de l’Île des licornes !

« Nous sommes ravis d’étendre l’univers de ces personnages aux jeux vidéo, affirme Lukas Lang d’Aesir. Notre équipe passionnée avait à cœur de recréer la magie de la série dans le jeu, et je pense que nous avons relevé ce défi avec brio. »

« Ce projet a été porté par une équipe véritablement passionnée par la série, témoigne Matthijs Kramer de Mindscape. Les fans de cet univers seront ravis de pouvoir créer leur propre personnage, se joindre aux Saphirs et explorer le monde fantastique de l’École des licornes. »

Le développement de L’École des licornes : L’Île de la Magie bénéficie du programme de financement des jeux mis en place par le Ministère fédéral allemand de la Formation, de la Technologie et de l’Espace.