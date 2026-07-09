Le studio Rogue Factor, en collaboration avec Nacon et ses partenaires, a annoncé un report de deux semaines pour Hell is Us, qui devait initialement sortir le 24 septembre 2026 sur Nintendo Switch 2. La nouvelle date de sortie est désormais fixée au 8 octobre 2026, comme l’a confirmé l’équipe de développement dans un message adressé aux joueurs Nintendo.

Dans cette communication, Rogue Factor explique que la décision de repousser la sortie a été prise afin d’éviter une période de septembre 2026 déjà très dense en termes de lancements de jeux. Cette mesure vise à offrir une meilleure visibilité au titre et à faciliter une expérience optimale pour les joueurs, tout en allégeant la charge de travail pour les équipes de développement et leurs partenaires. L’équipe précise que le développement du jeu reste sur la bonne voie et que cette modification de planning ne reflète aucun problème technique ou créatif.

Hell is Us se présente comme un jeu d’action-aventure en vue à la troisième personne, proposant une exploration semi-ouverte dans un monde hostile marqué par un conflit civil. Le joueur incarne Rémi, un Casque bleu en permission qui quitte son poste pour rechercher ses parents disparus dans un pays ravagé par la guerre. Au-delà des affrontements entre factions humaines, le jeu introduit une dimension surnaturelle avec l’apparition de créatures mystérieuses, que ni les armes modernes ni les technologies conventionnelles ne parviennent à neutraliser. Pour survivre et progresser, Rémi dispose d’une épée ancienne et d’un drone, deux outils essentiels pour affronter ces chimères et percer le mystère de leur émergence.

L’expérience de jeu se distingue par un système d’exploration délibérément dépourvu de carte, de boussole ou de marqueurs de quête. Cette approche encourage le joueur à se fier à son instinct et à ses propres découvertes, avec une narration et un level design conçus pour offrir une liberté totale dans les choix de progression. Les combats, centrés sur des armes comme des épées, des lances ou des haches, nécessitent une adaptation constante aux capacités des ennemis et une utilisation stratégique du drone pour survivre.

Le directeur créatif Jonathan Jacques-Belletête a souligné que le thème central de Hell is Us réside dans l’idée que la violence humaine, alimentée par les émotions et les passions, perpétue un cycle infernal comparable à l’enfer sur Terre. Ce postulat sert de toile de fond à une aventure où l’humanité elle-même incarne le pire des démons, dans un contexte où la guerre civile et une calamité inexpliquée transforment le paysage en un terrain hostile peuplé de créatures inédites.