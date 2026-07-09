Essayez toutes les armes avant la sortie de l’Action RPG le 23 juillet.

Nous sommes ravis d’annoncer qu’une démo est dès à présent disponible pour Disgaea Mayhem sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 et Steam. Découvrez cette toute nouvelle version survoltée de la franchise Disgaea avant sa sortie sur Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5 et Steam le 23 juillet.

Les joueurs pourront affronter trois niveaux en utilisant l’une des sept armes différentes proposées dans le jeu complet. Vous préférez la portée polyvalente de l’arc ou le poids satisfaisant de la hache ? Découvrez-le en essayant tous les types d’armes avant le lancement complet du jeu le 23 juillet ! Dans chaque niveau, les joueurs affronteront des dizaines d’ennemis ainsi qu’un boss de fin – l’occasion idéale pour se faire une idée du combat action de Disgaea Mayhem.

À propos de Disgaea Mayhem

La princesse veut son flan dans cette toute nouvelle version de la vénérable franchise Disgaea. Prenez directement le contrôle de l’action dans la peau de N.A., un mercenaire au bec sucré particulièrement raffiné, et fauchez des monstres par appât du gain.

Équipez sept armes différentes pour jouer de sept façons différentes ! Que vous souhaitiez utiliser la fidèle épée ou l’arc à distance, vous pouvez à tout moment changer d’arme pour changer votre façon de jouer !

Plus les choses Magichangent, plus elles restent les mêmes. Montez en niveaux, améliorez votre équipement et faites passer de nouvelles lois à l’Assemblée du Chocolat Noir pour faire grimper les chiffres jusqu’à infliger des millions de dégâts à chaque coup ! Vous pouvez même recruter des démons classiques comme les Prinnies pour les emmener avec vous !

Il est temps de découvrir Disgaea d’une toute nouvelle manière !

Caractéristiques :

Passez à l’action par Magichangement : Prenez directement le contrôle des combats dans ce jeu d’action-RPG dérivé de la série Disgaea ! Éliminez des centaines d’ennemis avec les armes classiques de Disgaea, y compris l’épée, le pistolet, le poing et la hache !

Toujours plus haut, toujours plus fort : Ce ne serait pas Disgaea sans la possibilité de devenir plus puissant. Rendez-vous dans le Monde Objet pour renforcer votre équipement, réincarnez-vous pour obtenir de meilleures statistiques de base, ou enchaînez les niveaux pour être sûr de trôner au sommet de la chaîne alimentaire !

Satisfaire ses envies : Il faut un démon pour nourrir une princesse ! La princesse Tichelle adore son flan, et N.A. adore être payé. En travaillant ensemble, ils peuvent tous les deux obtenir ce qu’ils veulent ! Le dessert rapproche les gens (et les démons) dans cette histoire haute en couleurs.

L’Édition Limitée est disponible dès maintenant en précommande au prix de 99,99 $ dans la limite des stocks disponibles. En plus d’un exemplaire du jeu de base, l’Édition Limitée comprend :

Collector’s Box

L’Artbook The Art of Mayhem

La Bande Originale Hellscape

Le support acrylique N.A. et Tichelle

Le porte-clés acrylique The Flan Fanatic

L’Édition Limitée est disponible dès maintenant en précommande au prix de 99,99 $ dans la limite des stocks disponibles.