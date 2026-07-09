gamigo a annoncé que Fiesta Online, son MMORPG anime en free-to-play, fera son arrivée sur les plateformes PlayStation, Xbox et Nintendo, élargissant ainsi son audience au-delà du PC. Le jeu, qui permet aux joueurs de créer leur propre héros et de s’aventurer dans le monde fantastique et coloré d’Isya, proposera aux nouveaux venus sur consoles de découvrir une expérience sociale et aventureuse, tout en offrant aux joueurs habitués une nouvelle manière d’y jouer.

Dans Fiesta Online, les joueurs peuvent incarner l’un des six archétypes disponibles : le Fighter pour le combat rapproché, le Cleric pour le soutien, l’Archer pour les attaques à distance, le Mage pour les dégâts magiques, le Trickster pour des approches plus tactiques, ou le Crusader pour une orientation vers les pouvoirs lumineux. Cette variété de classes permet d’adopter différents styles de jeu, que ce soit en affrontant des monstres, en explorant des donjons dangereux ou en participant à des quêtes quotidiennes pour gagner en expérience et en récompenses. Le jeu, actuellement disponible gratuitement sur PC via Steam et le site officiel, se distingue par son approche collaborative, où les joueurs peuvent s’unir pour relever des défis communs.

L’un des mécanismes phares de Fiesta Online réside dans les Kingdom Quests, des batailles en groupe pouvant rassembler jusqu’à vingt joueurs contre des monstres puissants. Ces affrontements, conçus pour être menés en coopération, offrent des récompenses valorisantes et renforcent l’aspect communautaire du titre. Les joueurs ont également la possibilité de rejoindre des guildes, de participer à des systèmes d’apprentissage mutuel via le système Master and Apprentice, ou même de célébrer des mariages en jeu avec d’autres aventuriers. Ces interactions sociales, combinées à une progression riche de plus de 145 niveaux, promettent des centaines d’heures de contenu pour les participants.

Michael Ha Cheng, Senior Product Manager chez gamigo, a souligné l’importance de la dimension sociale dans Fiesta Online : « Fiesta Online a toujours été une question d’aventures et d’amitiés que les joueurs créent ensemble. En apportant le jeu sur consoles, nous ouvrons le monde d’Isya à un nouveau public tout en donnant aux joueurs de longue date une autre façon de l’explorer. » Cette adaptation console vise à capitaliser sur l’engouement pour les MMORPG accessibles et communautaires, tout en conservant les mécaniques qui ont fait le succès du titre depuis son lancement.

Le jeu, déjà plébiscité par une communauté active sur PC, continue d’évoluer avec des mises à jour régulières et un contenu régulièrement renouvelé. Les joueurs sur consoles pourront ainsi profiter d’un univers persistant, où chaque classe offre une expérience distincte, et où les choix stratégiques, qu’il s’agisse de spécialisation ou de coopération, influencent directement la progression. Les détails supplémentaires concernant la sortie sur PlayStation, Xbox et Nintendo, ainsi que les éventuelles fonctionnalités spécifiques à ces plateformes, seront communiqués ultérieurement par l’éditeur.