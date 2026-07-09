Akupara Games et le studio Mankibo ont officiellement annoncé que Montabi, leur roguelike deckbuilder mettant en scène des créatures à collectionner et à faire évoluer, fera son arrivée sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch le 6 août 2026, en même temps que les versions déjà prévues pour Xbox Series, Xbox One, ainsi que PC via Steam, Epic Games Store et GOG. Cette annonce marque une étape importante pour le titre, qui avait initialement été dévoilé pour les plateformes Xbox et PC, mais qui étend désormais sa compatibilité à l’écosystème Nintendo, incluant la nouvelle console de la firme.

Montabi plonge les joueurs dans une aventure où leur objectif est de sauver une ville en rassemblant une équipe de créatures uniques, chacune dotée de compétences spécifiques. Le gameplay se déroule sur un champ de bataille tactique en grille 3×3, où la stratégie et la synergie entre les Montabi déterminent la réussite des combats. Le système de deckbuilding permet aux joueurs de construire des combinaisons infinies grâce à plus de 500 cartes disponibles, chaque Montabi pouvant évoluer vers des formes plus puissantes au fil des parties. Cette mécanique d’évolution, couplée à la possibilité de collecter des équipements et des charmes, offre une profondeur stratégique qui diffère à chaque partie, caractéristique essentielle des jeux roguelike.

Le jeu propose également un système de repos dans des cafés pour récupérer des points de vie, ajoutant une dimension de gestion des ressources et de planification tactique. Le choix de l’entraîneur, qui incarne le joueur, influence directement le style de jeu : certains privilégieront une approche offensive, d’autres une stratégie de positionnement ou de renforcement des Montabi. Comme dans les échecs, la défaite de l’entraîneur met fin à la partie, soulignant l’importance de chaque décision prise au cours de l’affrontement. Avec 22 Montabi de départ disponibles, chacun appartenant à une lignée évolutive distincte, les joueurs disposent d’une grande variété de decks à explorer et à maîtriser.

L’univers de Montabi se distingue par son mélange de fantasy et de science-fiction, où les créatures, appelées Montabi, sont au cœur de l’expérience. Le titre encourage la personnalisation et l’expérimentation, chaque Montabi ayant des capacités uniques qui permettent de créer des synergies variées au sein de l’équipe. Les développeurs ont mis l’accent sur la rejouabilité, garantissant que chaque partie offre une expérience différente grâce à la génération procédurale et aux choix stratégiques laissés au joueur. L’ajout des plateformes Nintendo, et notamment de la Switch 2, permet d’élargir l’audience du jeu, tout en offrant aux joueurs habitués de nouvelles opportunités de profiter de cette aventure tactique et narrative.

Akupara Games et Mankibo ont souligné que Montabi s’adresse aussi bien aux fans de roguelike qu’aux amateurs de deckbuilders, avec une approche accessible mais profonde, idéale pour les sessions de jeu courtes ou prolongées. La sortie simultanée sur plusieurs plateformes, incluant les consoles Nintendo et Xbox ainsi que le PC, vise à toucher un public varié, tout en garantissant une expérience cohérente quel que soit le support choisi. Les joueurs pourront ainsi collectionner, évoluer et combattre aux côtés de leurs Montabi préférés, dans l’objectif de sauver la ville des menaces qui l’assaillent.