Le Nintendo eShop a officiellement révélé la date de sortie de Skatesterre sur Nintendo Switch 2, fixée au 13 août 2026. Ce titre se présente comme un jeu de skateboard arcade au rythme soutenu, s’inspirant directement de l’âge d’or des jeux de skate emblématiques des années 2000. L’expérience proposée met l’accent sur la vitesse, le flow et la créativité, avec une mécanique de jeu centrée sur l’enchaînement de combos spectaculaires et la réalisation de tricks stylisés.

Le joueur incarne Sterre Meijer, également connue sous le pseudonyme Surfsterre, une skateboardeuse néerlandaise reconnue dans la scène mondiale du skate. Le jeu permet de se frayer un chemin à travers des environnements variés, incluant des rues animées, des skateparks techniques et des spots urbains saturés de rails, de rampes et de lignes cachées. Chaque niveau est conçu pour encourager l’expérimentation et récompenser les joueurs capables de maîtriser le flow de la carte, tout en offrant des défis adaptés à différents styles de jeu.

Skatesterre propose un système de progression axé sur la réalisation de missions et la chasse aux meilleurs scores. En accomplissant ces objectifs, le joueur débloque des pièces de mode permettant de personnaliser l’apparence de Sterre, avec une large variété de tenues, d’accessoires et de styles à découvrir au fil de l’aventure. Cette dimension ajoute une couche de rejouabilité, incitant les joueurs à explorer chaque niveau sous différents angles pour maximiser leurs gains et affiner leur look.

Le gameplay s’articule autour d’un système de combos profond et de contrôles précis, caractéristiques d’un titre arcade exigeant mais accessible. Les mouvements y sont fluides, et chaque session de jeu est conçue pour être à la fois rapide, satisfaisante et gratifiante. Le jeu met en avant des centaines de tricks à maîtriser et à combiner, parmi lesquels figurent des kickflips, des grabs, des manuals et des grinds. Ces actions peuvent être enchaînées pour générer des multiplicateurs de score importants, poussant le joueur à perfectionner sa technique et à découvrir des lignes créatives pour optimiser ses runs.

L’ambiance sonore de Skatesterre joue un rôle central dans l’immersion. La bande-son est composée de morceaux underground de skate punk et de skate rock, sélectionnés pour leur énergie brute et leur capacité à évoquer l’esprit rebelle des jeux de skate de la fin des années 1990 et du début des années 2000. Cette playlist, exempte de remplissage, est conçue pour accompagner chaque session de jeu avec un rythme soutenu, renforçant l’aspect arcade et dynamique du titre.

Les environnements proposés dans Skatesterre sont variés et riches en détails, chaque carte étant remplie de rails, de rampes, de gaps et de routes secrètes. Ces éléments structurels permettent aux joueurs de développer des stratégies personnalisées et d’adapter leur approche en fonction des particularités de chaque niveau. L’objectif ultime reste la réalisation du run parfait, où chaque trick compte et où la maîtrise du flow détermine la réussite des combos les plus ambitieux.