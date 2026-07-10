Koei Tecmo a déployé aujourd’hui la mise à jour version 1.6.1 pour Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch. Cette nouvelle version introduit notamment une option dédiée aux paramètres de performance sur la version Switch 2, tout en apportant des améliorations significatives au taux de rafraîchissement.

Parmi les principales modifications apportées par ce patch figure l’ajout d’une option de réglage des performances, accessible depuis l’onglet graphismes du menu des options sur la version Nintendo Switch 2. Cette fonctionnalité répond aux retours des joueurs ayant testé l’édition Switch 2, qui avaient signalé des problèmes de fluidité. Les développeurs promettent que cette mise à jour permettra de résoudre les baisses de fréquence d’images et les ralentissements constatés.

La liste des corrections inclut également des ajustements ciblés pour éliminer plusieurs bugs majeurs. Sur Nintendo Switch, le patch corrige un dysfonctionnement provoquant des saccades ou des plantages à proximité du village côtier abandonné. De même, les crashs survenant lors des déplacements rapides vers cette même zone ont été résolus. Un autre problème, entraînant des plantages lors de l’accélération des synthèses, a également été réparé. Enfin, des ajustements mineurs et d’autres corrections de bugs complètent cette mise à jour.

Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land est disponible depuis sa sortie initiale. À noter que Koei Tecmo a récemment annoncé Atelier Karia, un nouvel opus de la série.

10/07/2026 Release