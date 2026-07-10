Le jeu Demonschool, le RPG tactique mêlant éléments de Persona, Shin Megami Tensei et l’esthétique du cinéma d’horreur italien, développé par Necrosoft Games et initialement publié par Ysbryd Games (WORLD OF HORROR, VA-11 HALL-A), franchit une nouvelle étape avec l’annonce d’une sortie physique sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Cette confirmation indirecte provient de l’Entertainment Software Rating Board (ESRB), qui vient de classer le jeu sur les deux consoles. Plus intriguant encore, c’est désormais Fangamer qui apparaît comme l’éditeur officiel dans cette classification, une information qui laisse peu de doute sur l’arrivée prochaine d’une édition physique.

Un RPG tactique horrifique entre stratégie et narration

Demonschool plonge le joueur dans l’univers de Faye, une étudiante en première année d’université… et l’héritière d’une lignée légendaire de chasseurs de démons. Pour survivre à un semestre semé d’embûches, le jeu propose un mélange unique de combats tactiques au tour par tour et d’éléments de vie étudiante, le tout dans un style visuel inspiré des couleurs psychédéliques du giallo et des mangas d’horreur japonais.

Le gameplay repose sur un système de batailles en grille où les joueurs planifient leurs mouvements lors d’une phase de Planning, puis exécutent les actions en temps réel lors de la phase d’Action. Une mécanique de rewind illimité permet de corriger ses choix à l’infini, tandis que les interactions entre les personnages (jusqu’à 15 alliés jouables) débloquent des combinaisons puissantes en combat. Entre les quêtes principales, les entraînements pour améliorer les compétences des alliés, et les moments plus légers comme les karaokés ou les séances de câlins avec Pocket (le meilleur chien du jeu, selon les développeurs), l’expérience se veut à la fois stratégique et immersive.

Le jeu propose 13 fins différentes, incitant à explorer toutes les possibilités narratives et tactiques. Les combats contre des boss imposants ou des hordes de créatures démoniaques se déroulent dans un mélange d’art pixel 2D et d’environnements 3D, le tout dans une ambiance sonore soignée.

Une sortie physique et un upgrade gratuit pour la Switch 2

Bien que la version numérique de Demonschool soit déjà disponible sur Switch, PS4, PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam, Epic), la version Switch 2 est toujours attendue pour cette année. Les joueurs ayant déjà acheté le jeu sur Switch pourront bénéficier d’un upgrade gratuit vers la version Switch 2, une pratique de plus en plus courante chez les éditeurs.

L’arrivée de Fangamer comme éditeur physique suggère que cette édition pourrait inclure des contenus supplémentaires ou des goodies, comme c’est souvent le cas avec ce publisher (ex. : Undertale, Omori). Les fans peuvent donc s’attendre à une édition collector ou à un coffret incluant des éléments exclusifs, même si aucun détail officiel n’a encore été révélé.