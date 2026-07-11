Le studio Undercoders a confirmé que Denshattack arrivera sur Nintendo Switch 2 lors de son lancement, prévue dans les prochains jours. En revanche, le jeu ne sera pas proposé sur la Nintendo Switch 1, une décision qui s’explique par plusieurs facteurs techniques et stratégiques évoqués par l’équipe de développement.

Lors d’un échange avec Nintendo Everything, David Jaumandreu, studio et game director du projet, a détaillé les réflexions qui ont conduit à ce choix. Il a d’abord rappelé que l’intention initiale était de rendre Denshattack accessible sur l’eShop de la Nintendo Switch 1, dès les premières phases de conception du jeu. À cette époque, la Switch 2 n’était encore qu’une rumeur, et les développeurs envisageaient naturellement une sortie sur la plateforme existante. Lorsque la console a finalement été officiellement annoncée, l’équipe a immédiatement entamé les démarches auprès de son éditeur pour obtenir l’autorisation de développer spécifiquement pour cette nouvelle machine. Cependant, les contraintes liées à la période de lancement de la Switch 2 en 2025, marquée par une charge de travail importante pour les studios, ont retardé l’obtention des kits de développement nécessaires. C’est pourquoi, lors des premières annonces publiques, l’équipe ne pouvait répondre aux interrogations sur une éventuelle version Switch 2 que par une formule prudente : « Nous aimerions qu’il y soit ».

La question d’une éventuelle adaptation sur la Nintendo Switch 1 a également été abordée. Jaumandreu a expliqué que cette option avait été envisagée, notamment parce que les développeurs avaient déjà travaillé sur des projets comme Mail Mole ou Koa and the Five Pirates of Mara pour la première version de la console. Toutefois, cette piste a rapidement été écartée pour des raisons liées aux spécifications techniques. Les développeurs ont estimé qu’une version sur Switch 1 aurait imposé des compromis trop importants sur des aspects essentiels du jeu : la qualité visuelle, l’animation, la fluidité et, surtout, le maintien d’un framerate élevé en permanence. Ces éléments constituaient des piliers de l’expérience que l’équipe souhaitait proposer. Lorsque les caractéristiques techniques de la Nintendo Switch 2 ont été dévoilées, elles sont apparues comme la plateforme idéale pour concrétiser Denshattack sans sacrifier ses ambitions en matière de performance et de rendu.

Le processus de développement pour la Switch 2 a donc pris le pas sur toute autre considération, malgré l’attachement des créateurs à la première version de la console. Les délais liés à l’obtention des outils de développement et à l’adaptation du jeu aux nouvelles capacités matérielles ont retardé certaines communications, mais n’ont pas remis en cause la stratégie finale. Pour l’équipe, la Nintendo Switch 2 représente la solution technique la plus adaptée pour offrir une expérience de jeu fidèle à leur vision initiale, sans compromis sur les éléments qui définissent Denshattack.