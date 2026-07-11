FURYU CORPORATION a dévoilé le trailer d’introduction de CRYMELIGHT, le nouvel opus de sa série Dark Bishoujo Action intitulée Cry. Le jeu est officiellement annoncé pour une sortie sur Nintendo Switch 2 le 5 novembre 2026, marquant ainsi la troisième itération de la franchise après CRYSTAR en 2019 et CRYMACHINA en 2023. Ce nouvel épisode introduit une héroïne nommée Alice, une jeune fille qui se réveille sans aucun souvenir de son passé et découvre qu’elle doit s’enfoncer dans les couches les plus basses du Purgatoire pour obtenir sa « Renaissance ». Son voyage commence au Tea Party Hall, où elle devra affronter des ennemis issus des profondeurs de la folie, confesser et affronter les péchés qu’elle a commis, tout en vivant une croissance émotionnelle intense.

CRYMELIGHT adopte une structure de jeu roguelike axée sur l’action, intégrant de nouvelles mécaniques conçues pour offrir des combats exigeants et une narration riche. L’univers du jeu se divise en deux réalités distinctes : Wonderland, une prison où sont enfermées les âmes des défunts, et The Tea Party, un sanctuaire où des jeunes filles accablées par leurs péchés trouvent un répit temporaire. C’est dans ce dernier lieu qu’Alice pourra, entre les affrontements, engager des conversations avec les personnages qu’elle croise et confesser ses péchés accumulés lors des combats. Ces aveux lui permettront d’obtenir des objets d’amélioration et des bonus de puissance, tout en progressant vers une forme de rédemption.

Le système de combat de CRYMELIGHT repose sur une mécanique dynamique où la défaite des ennemis libère une énergie explosive. Au moment où leurs derniers cris s’éteignent, un espace bleuté et violet — la Wonder Dimension — apparaît sous les pieds du joueur. Plus cet espace s’étend, plus les capacités du personnage sont amplifiées, accélérant les déplacements et les manœuvres tactiques. Les compétences spécifiques acquises par le joueur modifient l’ampleur et la nature de ces améliorations, transformant radicalement le style de combat. Une utilisation intelligente de ce système permet de renverser le cours des batailles et même d’étendre le champ de bataille, en exploitant l’espace de manière stratégique. Entre les niveaux, les joueurs collectent des Skill Cards dans un système de construction inspiré du poker. Ils forment un ensemble de cinq cartes, et plus la combinaison de poker est forte, plus les effets de la main sont puissants, influençant directement l’impact des attaques et la fluidité des mouvements.

Le jeu propose également deux modes de jeu distincts pour s’adapter aux préférences des joueurs. Le World-Immersion Mode minimise les éléments d’interface, privilégie certains effets visuels et maintient la caméra en vue rapprochée avec un angle latéral. À l’inverse, l’Action Mode recule la caméra pour une perspective de dessus, conserve les éléments d’interface essentiels et met l’accent sur le combat et l’action pure. À la fin de chaque niveau, les joueurs sont récompensés par des cartes de compétences qui, combinées à celles déjà en possession d’Alice, multiplient sa puissance en combat. En cas de mort, Alice retourne au Tea Party Hall pour préparer sa prochaine descente vers les profondeurs du Purgatoire.

L’équipe derrière CRYMELIGHT rassemble des talents issus de l’industrie du RPG et du jeu d’action. Le scénario et l’histoire sont supervisés par Naoki Hisaya, déjà impliqué dans la série Cry, tandis que la musique est composée par Sakuzyo, fidèle collaborateur de la franchise. L’animation est assurée par Riri Yamashita, qui a travaillé sur CRYMACHINA et Varlet, et le design des personnages est confié à YOGISYA, reconnu pour son travail sur des titres acclamés par la critique. CRYMELIGHT s’inscrit dans la lignée des Dark Bishoujo Action de FURYU, une série mettant en scène des héroïnes jeunes et féminines évoluant dans des mondes dark fantasy, combattant des âmes perdues tout en versant des larmes.