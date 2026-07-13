Jotunnslayer: Hordes of Hel, le jeu de survie en arène de horde roguelike, fait son entrée sur Nintendo Switch 2, proposant aux joueurs une immersion dans l’univers impitoyable de la mythologie nordique. Le titre met au défi les plus audacieux en les plongeant dans Helheim, l’enfer nordique, où ils devront survivre à des vagues d’ennemis toujours plus nombreuses pour tenter de s’échapper.

Le jeu repose sur un concept simple : incarner l’un des héros damnés et affronter l’épreuve des dieux afin de quitter Helheim. Ceux qui parviennent à surmonter toutes les épreuves se verront reconnaître le titre de Jotunnslayer, le destructeur de géants. Chaque partie est une lutte pour la survie, où l’adrénaline monte à mesure que les hordes ennemies déferlent sans relâche. Les joueurs doivent atteindre divers objectifs, vaincre le boss final et remporter des récompenses pour progresser dans leur quête.

Une fois les épreuves principales terminées, un mode sans fin se débloque, offrant aux joueurs la possibilité de poursuivre leur combat contre des vagues d’ennemis toujours plus difficiles. Ce mode permet de graver son nom dans la légende en affrontant des défis toujours plus exigeants, transformant chaque partie en une épreuve de force et de stratégie.

Pour renforcer cette expérience, Jotunnslayer: Hordes of Hel intègre un soutien divin sous la forme de Nidhogg, un dragon colossal et impitoyable. Ce puissant allié se joint aux héros dans leur périple à travers les neuf mondes de la mythologie nordique, déchirant les ennemis et apportant un avantage décisif lors des affrontements les plus intenses.

Le système de progression du jeu permet aux joueurs de gagner en puissance au fil de leurs parties. Ils peuvent débloquer des avantages, des compétences, des armes et des bonus pour personnaliser leurs tactiques de combat et améliorer leurs chances de survie. Chaque héros damné possède ses propres aptitudes, armes et compétences, encourageant les joueurs à expérimenter différentes combinaisons pour s’adapter aux défis toujours plus complexes de Hordes of Hel.

Au fil de l’aventure, les joueurs devront affronter des boss de plus en plus coriaces, nécessitant une maîtrise accrue de l’environnement, des talents et des compétences pour espérer l’emporter. Les objectifs spécifiques et les obstacles supplémentaires ajoutent une couche de difficulté supplémentaire, poussant les joueurs à repousser leurs limites à chaque partie.