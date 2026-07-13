Square Enix annonce aujourd’hui le lancement des versions natives d’Octopath Traveler et Octopath Traveler 2 sur Nintendo Switch 2, disponibles en téléchargement digital dès à présent. Cette sortie coïncide avec la célébration du huitième anniversaire de la série, marquée par un direct dédié diffusé en direct. Les deux titres sont proposés à un prix de 5 478 yens (taxes incluses) et sont actuellement disponibles au Japon, avec une arrivée en Europe prévue pour le 1er octobre. Il est important de noter que ces versions sont exclusivement conçues pour la Nintendo Switch 2 et ne sont pas compatibles avec la première version de la console.

Les développeurs précisent qu’il n’existe aucune compatibilité de sauvegarde entre les versions Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch 1, et que les joueurs doivent veiller à ne pas acheter accidentellement une version en double, les deux éditions coexistant. Les contenus des jeux restent identiques à ceux des versions originales, mais bénéficient d’une amélioration de la résolution, conformément aux capacités techniques de la nouvelle plateforme.

Par ailleurs, Octopath Traveler 0 recevra une mise à jour gratuite plus tard dans l’année 2026, avec des détails supplémentaires à venir.

Cette mise à jour gratuite pour Octopath Traveler 0 introduira notamment un nouveau adversaire redoutable dans l’arène des monstres, sous la forme d’Amatsukami no Orochi, une version renforcée du boss emblématique. Les joueurs devront affronter une bataille de Capture améliorée, suivie d’un affrontement en arène considérablement plus exigeant. Une nouvelle recrue rejoindra également la ville de Wishvale sous la forme d’un résident issu d’un autre monde, identifié comme Elliot, protagoniste de The Adventures of Elliot: The Millennium Tales.

Pour rappel, la série Octopath Traveler se distingue par son approche narrative et ses mécaniques de jeu uniques. Octopath Traveler plonge le joueur dans l’univers d’Orsterra, où huit voyageurs aux destins entrelacés explorent huit régions distinctes, chacun avec ses propres quêtes et capacités. Les combats, bien que basés sur un système tour par tour accessible, offrent une profondeur stratégique grâce à l’identification des faiblesses ennemies et à l’utilisation des Path Actions, des talents et des compétences propres à chaque personnage. Le jeu mise sur des visuels HD-2D, alliant pixel art rétro et éléments 3D réalistes, pour créer une expérience visuelle distinctive.

Octopath Traveler 2, quant à lui, se déroule dans le continent de Solistia, divisé en deux parties par la mer, dans une ère marquée par l’essor des technologies à vapeur et des échanges maritimes. Huit nouveaux voyageurs, chacun avec ses propres motivations et origines, permettent d’explorer un monde riche et varié, où les cultures de l’Est et de l’Ouest se côtoient. Le joueur peut naviguer sur les mers, voyager de jour comme de nuit, et utiliser les Path Actions uniques de chaque personnage pour interagir avec les habitants, obtenir des objets ou recruter des alliés. Le système de combat conserve les mécaniques appréciées du premier opus, comme la liberté de développement des classes et des compétences, ainsi que les systèmes Break et Boost, tout en y ajoutant de nouvelles fonctionnalités pour enrichir l’expérience.

Un pack est également disponible au prix de 6 820 yens. En Occident, chaque jeu sortira séparément, en version physique et numérique, le 1er octobre, ainsi que sous forme de pack numérique. Au Japon, un pack physique, livré sous forme de Game-Key Card, sera disponible à la même date.