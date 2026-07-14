PlaySide Studios et Fumi Games annoncent que Mouse P.I. For Hire, le premier-person shooter cartoon inspiré des années 1930, a dépassé la barre du million d’exemplaires vendus à travers le monde depuis son lancement le 16 avril 2026. Cette performance commerciale a été atteinte en moins de trois mois, un délai particulièrement court pour un titre indépendant dans ce genre.

Les ventes se répartissent équitablement entre les joueurs sur console et ceux sur PC, chacun représentant 50 % du total des unités écoulées. Cette répartition reflète l’équilibre entre les versions disponibles sur Steam et Microsoft Store d’une part, et les plateformes PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch 2 d’autre part. Une édition physique du jeu a été commercialisée à partir du 10 juillet 2026 pour les versions PlayStation 5 et Nintendo Switch 2, tandis que les ports sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch sont prévus pour une date ultérieure non communiquée.

Mateusz Michalak, fondateur et PDG de Fumi Games, s’est exprimé à l’occasion de cet accomplissement : « Le fait que Mouse P.I. For Hire ait dépassé le million de joueurs a rempli l’équipe d’une gratitude et d’une reconnaissance immenses envers notre communauté. Ce qui a commencé comme une simple idée d’un shooter cartoon inspiré des années 1930 a atteint un public bien plus large que nous aurions pu l’imaginer. Notre priorité a toujours été de placer les joueurs au premier plan, et nous avons travaillé sans relâche pour atteindre cet objectif, tant pendant le développement qu’après la sortie du jeu. Avec notre récente mise à jour majeure introduisant le Level Revisit, la sortie des éditions physiques et le prochain DLC narratif, nous espérons que les joueurs seront enthousiastes à l’idée de découvrir tout ce que Mouse P.I. For Hire a à offrir. Une histoire artisanale née d’encre, de sueur et de rêves têtus. Du fond de nos cœurs souriants, merci de nous avoir soutenus ! »

Mouse P.I. For Hire est actuellement disponible sur PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 et PC via Steam et Microsoft Store. Les versions physiques pour PlayStation 5 et Nintendo Switch 2 sont déjà en circulation depuis le 10 juillet 2026, tandis que les ports sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch sont annoncés pour une sortie ultérieure. Le jeu propose déjà une mise à jour majeure incluant la fonctionnalité Level Revisit, et un DLC narratif est en développement pour enrichir l’expérience des joueurs.