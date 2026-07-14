Nintendo envisagerait déjà une évolution de la Switch 2 avec un modèle équipé d’un écran OLED, selon des informations relayées par ZDNET Korea. Le constructeur japonais étudierait l’intégration de cette technologie sur sa nouvelle génération de console hybride, avec Samsung Display en position pour assurer la fourniture des dalles, comme ce fut le cas pour la Nintendo Switch OLED lancée en 2021.

D’après plusieurs sources industrielles citées, le projet n’est pas encore finalisé, mais pourrait entrer en phase de développement dès la fin de l’année 2026 si la décision est actée. Dans ce scénario, la production de masse interviendrait au plus tôt à la fin de l’année 2027 ou au début de l’année 2028. Ce calendrier reste conditionné à plusieurs paramètres, en particulier le positionnement tarifaire du produit.

Nintendo étudierait une montée en gamme technique avec une définition d’écran portée au Full HD 1920×1080, contre 1280×720 sur la Switch OLED de première génération. La Switch 2 standard, lancée en 2025 avec un écran LCD de 7,9 pouces, avait déjà adopté cette résolution Full HD. L’éventuelle déclinaison OLED reprendrait donc cette base tout en profitant des avantages propres à la technologie, notamment en matière de contraste, de temps de réponse, d’épaisseur et de poids.

La question du coût de production reste centrale. L’intégration d’un écran OLED implique un surcoût par rapport à une dalle LCD, dans un contexte où les prix des composants, notamment les semi-conducteurs mémoire, ont récemment augmenté. Nintendo chercherait parallèlement à contenir ses coûts de fabrication, ce qui rend l’équation économique plus complexe et explique l’absence de décision définitive à ce stade.

Les discussions portent également sur le type de dalle envisagé, avec une piste autour du rigid OLED. Toutefois, l’écart de prix avec les écrans LCD constitue un frein potentiel à la validation du projet. La hausse du prix final pour le consommateur est identifiée comme une variable déterminante dans la prise de décision.

Samsung Display apparaît comme un partenaire naturel pour ce projet. L’entreprise avait déjà fourni les écrans de la Switch OLED commercialisée en 2021, et chercherait à renouveler cette collaboration pour la Switch 2. Les volumes d’approvisionnement seraient, comme pour les générations précédentes, négociés sur plusieurs années et pourraient atteindre plusieurs dizaines de millions d’unités.