Découvrez une histoire de regret, de vengeance et de pardon dans cette aventure épique au tour par tour en pleine ère spatiale.

STARBITES est disponible dès maintenant sur Nintendo Switch 2. Le pack de mise à niveau vers l’Édition Nintendo Switch 2 est disponible au prix de 4,99 €.

À propos de STARBITES

Rejoignez Lukida et ses alliés dans leur quête pour découvrir la vérité enfouie sous les sables de Bitter !

Enfourchez votre Motorbot et roulez vers la liberté dans le tout nouveau RPG STARBITES ! Sur Bitter, une planète désertique ravagée par les conséquences d’une guerre interstellaire, une jeune récupératrice nommée Lukida cherche à s’échapper vers les étoiles. Mais l’attaque soudaine d’un robot géant déclenche une série d’événements qui changeront sa vie – et le destin de Bitter – à jamais.

Explorez les vastes étendues de Bitter au guidon de votre Motorbot, et frayez-vous un chemin vers la victoire grâce à un système de combat au tour par tour facile à prendre en main et gratifiant à maîtriser. Étoffez votre équipe, équipez vos Motorbots d’armements puissants et lancez-vous dans les déserts de Bitter ! Quelque part sous les dunes, la vérité sur ce qui s’est passé il y a 45 ans vous attend…

Caractéristiques principales

Brisez vos ennemis : Apprenez les faiblesses de vos adversaires, puis Brisez leur garde et infligez-leur de lourds dégâts dans un gameplay de RPG classique au tour par tour, facile à prendre en main et difficile à lâcher. Profitez de tours supplémentaires avec l’Aplomb du Pilote pour vraiment renverser la situation !

Prenez de la hauteur sur votre Motorbot : Chaque personnage possède un Motorbot personnel adapté à sa personnalité et à son style de combat. Lukida prend de la hauteur dans son robot armé d’un lance-pierre, tandis que Gwendoll file à toute allure sur sa moto volante flamboyante.

Les secrets sous les dunes : Les sables de Bitter cachent de nombreux secrets. Découvrez la vérité dans cette histoire captivante de regret, de vengeance et de pardon.

STARBITES est actuellement disponible sur PlayStation 5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S et Steam.