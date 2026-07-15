La suite du célèbre jeu de simulation de vie est prête à accueillir à nouveau les joueurs sur son île.

Spry Fox a annoncé aujourd’hui que Cozy Grove: Camp Spirit, la suite du très apprécié Cozy Grove, est désormais disponible sur PC via Steam, Xbox Series X, PlayStation 4 et 5 ainsi que sur Nintendo Switch 1 et 2 pour 20,49€.

Dans Cozy Grove: Camp Spirit, les joueurs incarnent des “Spirit Scouts” sur une île hantée. Dans cette suite chaleureuse à Cozy Grove, ils devront se lier d’amitié avec une galerie de personnages insolites (des ours fantômes tourmentés) et leur venir en aide. En explorant quotidiennement la forêt présente sur l’île, ils découvriront des secrets cachés et apaiseront les fantômes locaux, tout en ayant la possibilité d’envoyer des cadeaux à leurs amis en ligne grâce à une fonctionnalité multijoueur asynchrone.

Cette suite propose de nouveaux ours à apprivoiser, une nouvelle île à explorer, de nouveaux événements saisonniers et collections, ainsi qu’une activité inédite de nettoyage au jet haute pression et d’autres surprises.

“Notre studio réalise rarement des suites, mais nous avons tenu à créer Cozy Grove: Camp Spirit en raison du grand nombre de personnes nous ayant contactés pour nous dire à quel point le jeu original comptait pour elles. Nos joueurs nous ont confié que Cozy Grove les avait aidés à surmonter la perte d’un proche, à traverser une période de dépression ou à gérer la déception et la frustration liés à des expériences passées. Nous n’avions jamais créé de jeu ayant un tel impact sur les gens, et cela a énormément compté pour nous.”, a déclaré David Edery, cofondateur et PDG de Spry Fox.

Cozy Grove: Camp Spirit est disponible sur PC via Steam, Xbox Series X, PlayStation 4 et 5 ainsi que sur Nintendo Switch 1 et 2 pour 20,49€.