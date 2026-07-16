Kwalee et Octofox Games, en collaboration avec Daedalic Entertainment, ont annoncé une mise à jour récente pour Wild Woods, leur titre coopératif en early access sur Steam. Cette mise à jour introduit un nouveau rôle, le Guardian, qui s’ajoute aux classes existantes (Fighter, Healer et Ranger) pour permettre à chaque membre d’une équipe de quatre joueurs d’adopter une spécialisation distincte et de contribuer à la survie du groupe.

Wild Woods plonge jusqu’à quatre joueurs dans la peau de petits chats aventuriers traversant une forêt hostile. Leur objectif principal consiste à défendre un chariot tout en collectant des ressources pendant la journée. Lorsque la nuit tombe, des vagues d’ennemis — lapins et blaireaux bandits — attaquent pour piller leurs réserves et éteindre leur flambeau, élément crucial pour leur survie. Les joueurs doivent alors collaborer pour repousser ces assauts tout en gérant les risques encourus lors de leurs expéditions diurnes.

Le système de jeu repose sur un équilibre entre exploration et défense. Chaque aventure propose des choix stratégiques : les joueurs peuvent privilégier des parcours sûrs pour accumuler des ressources sans risque, ou opter pour des itinéraires plus périlleux offrant des récompenses substantielles. Cette mécanique de prise de risque influence directement la progression et l’amélioration du chariot, élément central de la survie du groupe. Les décisions prises au cours de chaque partie déterminent la difficulté des défis rencontrés et la quantité de ressources récupérées, renforçant ainsi la rejouabilité du titre.

Avec l’ajout du rôle Guardian, les équipes disposent désormais d’une option supplémentaire pour équilibrer leurs compositions. Ce nouveau personnage hybride, combinant des attributs de tank et de soutien, permet d’adapter les stratégies en fonction des besoins du groupe. Les quatre rôles disponibles — Fighter, Healer, Ranger et Guardian — offrent une diversité de gameplay et encouragent la coopération entre les joueurs, chacun apportant des compétences uniques pour affronter les dangers de la forêt.

Wild Woods propose plusieurs modes de jeu multijoueur. Les joueurs peuvent s’affronter ou coopérer en local, en ligne, ou mixer les deux via la fonctionnalité Jouer ensemble à distance, qui simule une expérience de jeu local même lorsque les participants sont géographiquement éloignés. Le jeu inclut également un système de classement permettant aux équipes de rivaliser pour les meilleurs scores, tout en débloquant des apparences cosmétiques pour personnaliser leur groupe de chats au fil de leur progression.

Actuellement disponible en early access sur Steam, Wild Woods bénéficie d’une réduction de 67%, une opportunité pour les joueurs de découvrir le titre avant les sorties prévues sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch 2.