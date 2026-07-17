Bethesda Game Studios a publié un communiqué détaillant ses projets futurs, confirmant que The Elder Scrolls VI constitue désormais son objectif principal tandis que Fallout 5 entre en phase de pré-production. Parallèlement, des remasters de Fallout 3 et Fallout: New Vegas sont en développement, et le studio a également confirmé qu’Obsidian Entertainment travaille sur un nouveau projet Fallout. L’annonce souligne également l’évolution continue de Starfield, avec de nouvelles histoires, des améliorations ciblées et des mises à jour supplémentaires prévues dans les années à venir.

Dans ce message adressé aux joueurs, Bethesda Game Studios revient sur quarante années de développement ayant permis de divertir près d’un demi-milliard de joueurs à travers des univers conçus non seulement comme des jeux, mais comme des mondes à explorer, façonner et s’approprier. Le studio insiste sur son engagement à investir davantage dans ces univers, à renforcer le rôle des créateurs dans l’expérience de jeu et à rapprocher ses équipes pour accélérer la mise à disposition des titres auprès des joueurs, tout en assurant un soutien prolongé et une construction collaborative sur plusieurs décennies.

Starfield occupe une place centrale dans la stratégie future du studio. Avec plus de 17 millions de joueurs ayant cumulé près d’un milliard d’heures de jeu, le titre entre dans sa troisième année avec des plans d’expansion du système stellaire Settled Systems. Ces mises à jour incluront de nouvelles histoires, des améliorations ciblées du gameplay et des contenus additionnels, tandis qu’un nouveau contenu intitulé Starborn est attendu pour l’année prochaine. Le système Creations, qui permet aux joueurs de personnaliser leur expérience, est déjà utilisé par plus de 40 % des joueurs, et Bethesda annonce un investissement continu dans cet outil afin d’offrir de nouvelles possibilités de création et de personnalisation.

Le studio rappelle son attachement historique aux outils de création, remontant au Morrowind Construction Set, et souligne que Creations a désormais été étendu à Fallout 4, aux côtés de Skyrim et Starfield. Les créateurs ont déjà généré plus de dix millions de dollars de royalties grâce à leurs contributions, illustrant l’importance accordée à l’implication de la communauté dans l’enrichissement de ces univers.

Côté Fallout, le studio désigne la franchise comme l’une de ses priorités actuelles. Fallout 5 reste le projet à long terme, mais plusieurs autres initiatives Fallout sont en développement actif. Fallout 76, qui accueille des millions de joueurs dans l’Appalachie, continue de recevoir des mises à jour régulières, avec près de soixante-dix mises à jour gratuites publiées à ce jour. Une expansion majeure est prévue pour 2027 : Raven Rock, qui proposera une histoire préquelle à Fallout 3. Fallout 4, considéré comme le jeu le plus récompensé de la franchise, célèbre ses dix ans et a dépassé les trente-cinq millions d’exemplaires vendus, attirant chaque année de nouveaux joueurs.

Bethesda confirme également travailler sur des remasters de Fallout 3 et Fallout: New Vegas, répondant ainsi à une demande récurrente de la communauté. Fallout Shelter, quant à lui, reste le moyen le plus populaire d’accéder à l’univers Fallout sur mobile, avec plus de deux cent cinquante millions de joueurs. Le studio annonce de nouvelles saisons pour le jeu, ainsi qu’un projet de série télévisée non scriptée en collaboration avec Amazon Studios et Kilter Films. La série Fallout, diffusée sur Prime Video, a d’ailleurs obtenu dix nominations aux Emmy Awards pour sa deuxième saison, et la production de la troisième saison est déjà en cours.

Pour célébrer les trente ans de la franchise en 2027, Bethesda organise un événement spécial Fallout Day qui se tiendra en direct à Washington D.C., marquant un retour aux sources pour une série profondément ancrée dans l’histoire et l’architecture de la capitale américaine.

Le studio confirme également sa collaboration avec Obsidian Entertainment sur un nouveau projet Fallout, sans en dévoiler davantage pour l’instant. Par ailleurs, Bethesda annonce un rapprochement accru entre ses différentes équipes. Zenimax Online Studios, responsable de The Elder Scrolls Online, travaillera en étroite collaboration avec Bethesda Game Studios sur la franchise The Elder Scrolls, tout en continuant à enrichir TES Online avec de nouvelles expériences. La saison Return of the Thieves Guild vient d’être lancée, et d’autres contenus sont prévus. Ce rapprochement vise à créer des expériences encore plus abouties pour les joueurs.

Sur le plan technologique, Bethesda développe actuellement The Elder Scrolls VI et Fallout 5 sur le Creation Engine 3, une plateforme technologique partagée lancée avec Starfield. Ce moteur permet aux équipes de soutenir simultanément plusieurs projets grâce à de nouveaux outils, systèmes de rendu et fonctionnalités définissant l’avenir des RPG du studio. Fallout 5 est actuellement en pré-production, tandis que The Elder Scrolls VI concentre la majorité des ressources du studio. Avec plus de soixante-cinq millions d’exemplaires vendus pour Skyrim quinze ans après sa sortie, Bethesda reconnaît l’attente importante des joueurs pour cette suite, tout en indiquant que le développement est sur la bonne voie et que l’équipe apprécie le rendu visuel du jeu au quotidien.