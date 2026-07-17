Team17 et Activision ont présenté un nouveau trailer pour Call of Duty: Modern Warfare 4, mettant en avant le mode Kill Block, une expérience multijoueur inédite qui sera accessible en avant-première lors du Fanatics Fest se déroulant du 16 au 19 juillet 2026 au Javits Center de New York. Ce mode, dont les premières démonstrations en mains propres seront réservées aux participants de l’événement, propose une approche originale du gameplay multijoueur en introduisant un environnement de combat dynamique et reconfigurable entre chaque partie. La sortie officielle du jeu est prévue pour le 23 octobre 2026 sur Nintendo Switch 2, en plus des versions Xbox Series X|S, PlayStation 5 et PC.

Le mode Kill Block se déroule dans le West Bridge Advanced Military Training Facility, une installation d’entraînement militaire spécialisée dans les environnements de combat modulaires. Contrairement aux cartes traditionnelles dont la disposition reste fixe, Kill Block repose sur un système de trois structures massives appelées Slabs – deux End Slabs et un Central Slab – qui se combinent aléatoirement pour former des configurations uniques appelées Combos. Chaque match se déroule sur une combinaison différente de ces Slabs, offrant des centaines de dispositions possibles dès le lancement, avec plus de 500 configurations disponibles à la sortie. Cette approche vise à transformer radicalement la façon dont les joueurs abordent les cartes, les incitant à réévaluer en permanence les lignes de tir, les points de passage et les positions stratégiques.

Les Slabs sont des environnements à part entière, construits à l’échelle réelle avec des éléments inspirés de décors militaires réels ou de cartes emblématiques de la franchise. Certains Slabs reprennent des lieux iconiques comme Crash (issu de Call of Duty 4: Modern Warfare de 2007), Storage Town (extrait de la carte Verdansk de Call of Duty: Warzone) ou Shoot House (Modern Warfare 2019), tandis que d’autres proposent des environnements inédits. Chaque Slab est conçu pour offrir des défis tactiques spécifiques, avec des éléments de cover variés, des points de vue élevés, des chokepoints et des routes de circulation soigneusement étudiées. Les environnements peuvent également intégrer des simulations météorologiques, comme des chutes de neige ou des pluies, affectant la visibilité et les propriétés des armes, ajoutant une couche supplémentaire de complexité tactique.

Les Combos, formés par l’assemblage de trois Slabs, occupent une surface comparable à celle de la carte Shoot House de Modern Warfare (2019). Les joueurs peuvent s’orienter grâce à des marquages au sol, des numéros et des lettres apposés sur les murs périphériques, ainsi que des indications visuelles permettant de localiser rapidement les secteurs clés. Les Slabs sont équipés de portes tactiques, de cibles d’entraînement, de marquages de construction et d’autres éléments scénographiques facilitant la prise de repères. Les End Slabs, toujours au nombre de deux, abritent les zones de spawn des équipes et sont reliés au Central Slab, qui concentre les principaux points de combat et les positions dominantes.

À son lancement, Kill Block proposera deux modes principaux : le Gunfight 3v3 et le tout nouveau Gunfight 10v10. Ces modes s’appuient sur les mécaniques éprouvées de la série, avec des rounds en une vie où chaque élimination est décisive. Les joueurs commencent chaque round avec des armes primaires et secondaires, ainsi que des équipements tactiques et létaux attribués aléatoirement, éliminant toute possibilité de personnalisation de loadout. La victoire s’obtient soit par l’élimination complète de l’équipe adverse, soit par la capture d’un drapeau de prolongation (Overtime Flag) déployé en cas d’égalité à l’issue du timer. Après chaque round, les équipes inversent leurs positions, et un nouveau Combo de Slabs est généré, avec un nouveau loadout aléatoire, jusqu’à ce qu’une équipe remporte six rounds. Infinity Ward a conçu l’infrastructure de Kill Block pour supporter l’ajout futur de modes multijoueurs supplémentaires, bien que ces extensions ne soient pas détaillées pour l’instant.

Parmi les exemples de Slabs disponibles à llaunch figurent Ambush, un Central Slab inspiré de Call of Duty 4: Modern Warfare avec une route principale encombrée de véhicules et des bâtiments préfabriqués offrant des positions de sniper surélevées ; Blacksite, un End Slab composé de trois structures préfabriquées entourées de gabions militaires et de conteneurs, avec un van rouillé et des barrières en béton ; Killhouse, un End Slab reproduisant l’esthétique de la carte originale avec des gabions disposés en coins et un espace central dédié aux échanges de tirs ; ME-Town, un Central Slab organisé autour d’une cour centrale entourée de quatre bâtiments, certains offrant des espaces intérieurs et des toits accessibles pour des couvertures à longue distance ; Snow Block, un End Slab constitué de murs de gabions empilés et de conteneurs, où les joueurs doivent choisir entre une meilleure visibilité depuis les hauteurs ou une couverture plus protectrice ; et Trench, un Central Slab simulant une zone de combat en tranchée avec des murs de terre, des sacs de sable et des pillboxes, offrant des lignes de tir exposées mais stratégiques.

Au-delà de Kill Block, Call of Duty: Modern Warfare 4 proposera une offre multijoueur complète incluant douze cartes Core distinctes, chacune dotée d’une identité visuelle et tactique propre, inspirée par des lieux réels ou des scénarios opérationnels. Parmi les exemples cités figurent Lotus (un village de pêcheurs coréen après un assaut amphibie), Rooftops (les toits enneigés d’un hôtel new-yorkais) et Mumbai (une cachette de fugitif dans un quartier résidentiel dense). Le jeu intégrera également des batailles à plus grande échelle avec véhicules blindés, des modes multijoueurs classiques (Team Deathmatch, Domination, Hardpoint, etc.) et leurs variantes Hardcore, ainsi que des Party Modes dont les détails seront révélés ultérieurement.

Le développement de Call of Duty: Modern Warfare 4 est mené par Infinity Ward, avec une adaptation native pour Nintendo Switch 2 réalisée en collaboration avec Digital Legends.