Team17 et Crisalu Games ont officiellement annoncé Goblin Cleanup pour la Nintendo Switch 2, un jeu de nettoyage coopératif se déroulant dans un univers de donjons. Le titre, prévu pour une sortie en 2027, propose aux joueurs d’incarner des employés chargés de remettre en état des donjons après le passage d’aventuriers, une tâche à la fois minutieuse et périlleuse. L’annonce s’accompagne d’une bande-annonce présentant les mécaniques principales du jeu et son approche humoristique d’un métier rarement mis en avant dans l’industrie vidéoludique.

Dans Goblin Cleanup, les joueurs endossent le rôle de professionnels du nettoyage embauchés par le directeur d’un donjon pour préparer les lieux avant l’arrivée de nouveaux explorateurs. Le jeu aborde une question rarement explorée dans les jeux vidéo : que se passe-t-il après la fin d’un donjon ? Qui s’occupe de le réinitialiser, et comment ? L’expérience se concentre sur ce processus de nettoyage et de restauration, avec une touche d’humour noir et une gestion des risques liés à l’environnement hostile des donjons. Les joueurs peuvent s’acquitter de cette mission seuls ou en coopération avec jusqu’à trois autres participants, chacun pouvant adopter le rôle d’un gobelin professionnel du nettoyage.

L’environnement des donjons, décrit comme sombre et rempli de dangers, impose aux joueurs une vigilance constante. Les pièges non déclenchés, les créatures affamées et les traces de combats laissées par les précédents aventuriers compliquent la tâche. Les joueurs doivent non seulement nettoyer les sols et les murs souillés, mais aussi restaurer les objets déplacés, réactiver les pièges et s’assurer que les créatures nécessaires au bon fonctionnement du donjon soient de retour à leur place. La gestion des cadavres et des résidus de combat fait également partie des responsabilités, tout comme le remplissage des coffres de butin pour les futurs explorateurs. L’utilisation d’outils spécifiques, comme une serpillière à slime, un mimique professionnel et un distributeur à slime, facilite ces opérations, tout en ajoutant une dimension stratégique à l’expérience.

Le jeu met en avant un système de donjons dynamiques, chacun présentant des défis et des dangers uniques. Les joueurs doivent adapter leurs stratégies en fonction des particularités de chaque niveau, tout en veillant à ne pas déclencher de pièges résiduels ou à ne pas attirer l’attention des créatures encore en vie. La coopération entre joueurs est encouragée, mais la gestion des erreurs des coéquipiers – comme les décès entraînant un surcroît de travail – ajoute une couche de tension et de stratégie au gameplay. Le titre souligne ainsi l’importance de la coordination et de la répartition des tâches pour mener à bien la mission.