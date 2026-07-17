BALIO STUDIO, développeur et désormais éditeur, annonce la sortie de Grizzy et les Lemmings – Crazy Party, le premier jeu vidéo officiel inspiré de l’univers de la série animée culte Grizzy et les Lemmings, produite par Hari. Les précommandes sont ouvertes dès aujourd’hui avec une réduction de lancement de 25 %, et le titre sera disponible mondialement à partir du 7 août 2026 sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC. Cette sortie marque une étape importante pour BALIO STUDIO, qui édite pour la première fois un jeu à l’échelle internationale après plus de quinze ans de développement sur des licences reconnues.

Le jeu se présente comme un party game familial pensé pour des parties en local de 1 à 4 joueurs, où l’objectif est simple : incarner les Lemmings dans une course effrénée pour récupérer un maximum de Yummy avant les autres, tout en transformant le salon en terrain de jeu chaotique. Grizzy, le Ranger, voit ses efforts de tranquillité systématiquement sabotés par les Lemmings, et son intervention ajoute une couche supplémentaire de désordre et d’imprévus à chaque manche.

Avec plus de cinquante mini-jeux variés mêlant précision, vitesse, réflexes, mémoire, observation ou instinct de survie, Grizzy et les Lemmings – Crazy Party mise sur des défis absurdes et imprévisibles où une victoire peut se jouer à la dernière seconde. Les retournements de situation sont fréquents, et les joueurs doivent constamment surveiller leurs adversaires, les bonus disponibles et les interventions de Grizzy, qui n’hésite pas à perturber la partie pour semer la pagaille.

Le titre propose six modes de jeu adaptés à différentes envies, que ce soit une partie rapide, une soirée complète entre amis, un duel acharné ou un joyeux bazar où tout le monde appuie frénétiquement sur les boutons. Chaque mode permet de varier les plaisirs et de s’adapter à l’ambiance du moment, avec une prise en main immédiate et des règles accessibles pour tous les publics.

Côté environnement, cinq plateaux inspirés de l’univers de la série animent les parties. De la Cabane du Ranger à l’usine de Yummy en passant par le sentier de montagne, chaque décor apporte sa propre atmosphère, son rythme et ses surprises. Deux plateaux supplémentaires, secrets, sont à débloquer au fil de la progression, offrant encore plus de variété et de défis à relever. Entre chaque mini-jeu, les joueurs doivent rester attentifs aux pièges, aux bonus cachés et aux interventions de Grizzy, qui peut à tout moment transformer une situation en chaos total.

L’expérience repose sur une mécanique de collection et de progression. Grâce à la machine à récompenses, les joueurs peuvent débloquer jusqu’à quarante Lemmings différents, chacun avec ses particularités, et compléter une collection de cent cinquante autocollants à accumuler au fil des parties. Cette dimension encourage les joueurs à relancer des manches pour découvrir de nouveaux personnages, de nouveaux mini-jeux et de nouvelles surprises, tout en gardant un objectif clair : voler un maximum de Yummy avant que les autres ne le fassent.

Grizzy et les Lemmings – Crazy Party mise sur l’humour et l’énergie déjantée de la série animée pour proposer une compétition locale pleine de rires, de coups bas et de moments imprévisibles. Le jeu reprend l’esprit canapés et soirées entre amis, avec une expérience 100 % locale où jusqu’à quatre joueurs partagent le même écran. L’accessibilité est au cœur du design, avec des parties rapides, des règles simples et une prise en main instantanée, permettant à chacun de s’amuser sans frustration.

L’univers du jeu reste fidèle à celui de la série, avec des Lemmings déterminés à s’amuser sans limites et un Grizzy exaspéré par ce remue-ménage permanent. Chaque partie devient une nouvelle occasion de déranger le Ranger, de voler des ressources et de transformer une simple soirée en véritable spectacle de chaos contrôlé. Les mini-jeux, qu’ils demandent de la précision, de la rapidité ou de la ruse, sont conçus pour provoquer des retournements de situation, des éclats de rire et des accusations de tricherie parfaitement théâtrales.

Disponible en version dématérialisée uniquement à sa sortie, Grizzy et les Lemmings – Crazy Party laisse entrevoir la possibilité d’une édition physique ultérieure, sans que celle-ci soit encore confirmée. Les joueurs pourront ainsi profiter d’un contenu généreux dès le 7 août 2026, avec des heures de divertissement garanties grâce à la variété des mini-jeux, des modes de jeu et des plateaux disponibles. Que ce soit pour une session rapide entre deux tâches ou une soirée complète entre proches, le jeu promet des moments de rire et de compétition sans prise de tête, dans l’esprit le plus pur des party games familiaux.