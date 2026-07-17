Aspyr a publié la première mise à jour post-lancement de Rise of the Tomb Raider sur Nintendo Switch 2 avec la version 1.0.2, apportant une série de correctifs et d’optimisations touchant divers aspects du jeu. Les problèmes de stabilité, de performance, d’animations, de visuels et de gameplay ont été abordés dans ce patch, qui cible des zones spécifiques du titre ainsi que des mécaniques générales.

Côté stabilité et performance, plusieurs ajustements ont été apportés pour corriger des baisses de fréquence d’images dans différentes sections du jeu. Dans la Wilderness de Sibérie, les chutes de FPS lors du retour après l’histoire principale ont été résolues. Dans la Vallée Géothermique, des problèmes de performance ont été corrigés lors du retour à la cabane de la partie ouest du Village, lors du trajet dans les Bains de Kitezh et lors des transitions depuis le Nord de l’Acropole. Les cartes des Expéditions et de la Résistance des Vestiges ont également bénéficié de corrections pour éviter les baisses de fluidité. Les déplacements rapides entre Whirlpool Sanctuary et Riverside Landing ne provoquent plus de chutes de FPS.

Les cinématiques et séquences ont fait l’objet de plusieurs correctifs. Les baisses de performance pendant la nouvelle cinématique d’arme, à la fin de la scène dans la Wilderness de Sibérie et après l’objectif « Retour au camp et allumer un feu » ont été fixées. Un problème de visibilité lors du slide dans le tunnel de boue des Archives Inondées a été résolu, tout comme un saccade au début de la cinématique de l’objectif « Trouvez votre chemin jusqu’à l’observatoire en montagne ». Deux baisses de performance pendant la cinématique de la mission de l’Acropole ont également été corrigées.

En matière de stabilité et de plantages, un crash côté client dans le multijoueur Endurance a été résolu lorsque le bouton « Prêt » était pressé avant la fin du chargement des cartes. Les lag lors du lancement du mode Expédition ont également été corrigés.

Côté gameplay et exploits, un bug affectant la carte Sainte Flamme en mode Expédition a été réparé : l’élimination furtive d’un ennemi avec cette carte équipée ne provoquait plus l’ignition des ennemis à proximité. Un exploit lié aux récompenses d’XP dans l’Installation Soviétique a été fermé. Un problème d’affichage des armes dans le menu du camp de base lorsque certaines cartes d’équipement étaient utilisées a également été résolu.

Les visuels et animations ont subi plusieurs corrections. Dans le DLC Baba Yaga, les cordes sur les poutres environnementales ne disparaissaient plus de l’écran. À l’Acropole, les choux flottants dans les airs ont été supprimés. Des problèmes d’assets manquants dans la Base de Recherche et de textures de mur intermittentes dans le Hub Soviétique ont été réparés. Un bug visuel faisant disparaître le sac de Lara dans l’inventaire a été corrigé, tout comme des problèmes de rendu dans la Vallée Géothermique et à la Cuivre Mill. Dans le Tombeau du Prophète, l’eau dans les parties inférieures devenait invisible par intermittence.

Plusieurs problèmes environnementaux ont été résolus. Un bâtiment en ruine dans le Hub de la Vallée Géothermique ne clignotait plus entre visible et invisible. Un bug de maillage de tissu traversant des structures en bois dans les Archives Inondées a été corrigé. Dans la Wilderness de Sibérie, un flare lumineux restait allumé en permanence après recharger un point de contrôle pendant l’objectif « Explorez la forêt à la recherche de traces de la Cité Perdue ». Des problèmes de niveau de détail sur le tableau d’affichage du bureau de Croft Manor ont également été fixés.

Côté éclairage, textures et personnages, des artefacts visuels et scintillements sur le visage de Lara avec la tenue Classique Angel of Darkness ont été corrigés, tout comme un artefact de rendu des cheveux de mauvaise qualité et des problèmes d’ombres sur Sophia. Un bug d’éclairage sur le visage de Konstantin et des artefacts de rendu visibles sur les portes de sortie, les vêtements et les peintures de l’Installation Soviétique ont été réparés. Un bug jour/nuit a également été corrigé.

Les animations des PNJ ont fait l’objet de corrections. À la Cité Perdue, un bug pendant la séquence du Hub de Kitezh Ascension a été réparé. Dans l’Installation Soviétique, des soldats de la Trinité bloqués dans une pose en boucle ont été corrigés, tout comme un bug de boucle d’animation sur les loups des tundras.

L’interface, l’expérience utilisateur et les contrôles ont été améliorés. Un bug empêchant l’affichage de l’équipement Flèches Perforantes dans l’inventaire a été résolu. Le schéma de contrôle à la souris a été corrigé pour éviter les freezes avec la Joy-Con droite, les fluctuations de sensibilité et de vitesse de la caméra, ainsi qu’un problème de curseur persistant dans le DLC Sang et Lien. Le toggle de centrage automatique de la caméra et les sous-titres dupliqués à l’écran ont été corrigés, tout comme un problème de mélange des cartes dans le mode Froid Obscurité.

Les tombes, quêtes et explorations ont bénéficié de plusieurs correctifs. Un softlock dans les Archives Inondées a été résolu lorsque le joueur rechargeait depuis un point de contrôle spécifique. Des bugs de hors-limites dans le Tombeau Catacombe des Eaux Sacrées et des problèmes de couches de collision sur un mur endommagé ont été réparés. Un bug de clipping de caméra hors-limites a été corrigé, tout comme la restauration des pop-ups de proximité et des icônes de suivi de carte dans le Tombeau de la Maison des Affligés. L’objectif optionnel « Un repas copieux » a vu son repère objectif mal placé et son calcul de progression corrigés. Dans le Tombeau du Chef (Rejouer Elite), un bug audio-visuel et un mur invisible bloquant l’avancement ont été supprimés.

Rise of the Tomb Raider – Notes de mise à jour de la version 1.0.2

Stabilité et performances

Performances générales

Nature sauvage de Sibérie : Correction des chutes de framerate lors du retour dans la Nature sauvage de Sibérie après avoir terminé l’histoire principale.

Vallée géothermique : Correction d’une chute de framerate en rentrant dans la cabane située à l’ouest du Village. Correction des baisses de performances lors de la traversée des Bains de Kitezh. Correction d’une baisse de performances lors de la transition de la Vallée géothermique vers l’Acropole nord.

Expéditions et Résistance des vestiges : Correction des baisses de performances sur la carte du Village.

Voyage rapide : Résolution des chutes de framerate survenant après un voyage rapide du Sanctuaire du tourbillon vers le Débarcadère de la rivière.

Cinématiques et séquences

Correction d’une baisse de framerate pendant la cinématique du nouveau pistolet.

Correction d’une baisse de performances à la fin de la cinématique dans la Nature sauvage de Sibérie.

Correction d’un bug qui empêchait le déclenchement de la cinématique suivant l’objectif « Retourner au camp et construire un feu ».

Résolution d’un délai de visibilité pendant la séquence de glissade dans le tunnel de boue des Archives inondées.

Correction d’un saccade au début de la cinématique pendant l’objectif « Trouvez votre chemin vers les montagnes jusqu’à l’Observatoire ».

Correction de deux baisses de performances pendant la cinématique de la mission L’Acropole.

Stabilité et crashs

Endurance multijoueur : Correction d’un crash côté client qui se produisait en appuyant sur le bouton « Prêt » avant la fin du chargement complet des cartes du jeu.

Transitions de l’interface : Correction du ralentissement du jeu au lancement de n’importe quel mode Expédition.

Gameplay, combat et exploits

Carte Feu sacré (Expéditions) : Correction d’un bug où l’élimination furtive d’un adversaire alors que la carte Feu sacré était équipée n’infligeait pas les dégâts de brûlure aux ennemis proches.

Exploit de récompense d’XP : Résolution d’un exploit dans l’Installation soviétique.

Cartes de tenue d’endurance : Correction d’un problème où l’équipement de certaines cartes faisait apparaître le Revolver et le Fusil à pompe dans le menu du camp de base avant qu’ils ne soient officiellement accordés.

Visuels et animations

Visibilité et affichage des actifs

DLC Baba Yaga : Correction des cordes sur les poutres environnementales qui disparaissaient de la vue.

L’Acropole : Correction des choux flottant dans les airs.

Base de recherche : Correction d’un problème d’actif manquant.

Hub soviétique : Résolution d’un problème provoquant la disparition intermittente des textures des murs.

Artisanat et équipement : Correction d’un problème visuel où la sacoche de Lara disparaissait.

Vallée géothermique : Correction d’un problème de rendu où une barricade n’était visible que d’un seul côté.

Moulin à cuivre : Correction d’un bug où un bidon blanc était invisible.

Tombeau du Prophète : Correction d’un problème de rendu de texture où l’eau dans les parties basses du tombeau devenait complètement invisible.

Problèmes environnementaux

Hub de la Vallée géothermique : Correction d’un problème où un bâtiment en ruine passait en clignotant de l’état visible à invisible.

Archives inondées : Correction d’un problème de clipping de maillage où les textures de tissu traversaient directement les structures en bois.

Nature sauvage de Sibérie : Correction d’un bug où recharger un point de contrôle pendant l’objectif « Explorez la forêt à la recherche de signes de la cité perdue » faisait briller l’éclat lumineux de façon permanente.

Manoir des Croft : Correction des problèmes de niveau de détail (LoD) sur le panneau d’affichage du bureau.

Éclairage, textures et personnages

Correction des problèmes de texture et de scintillement sur le visage de Lara lorsqu’elle porte la tenue classique Angel of Darkness.

Correction d’un artefact de rendu des cheveux de basse qualité.

Correction des artefacts de scintillement des ombres sur Sophia.

Correction d’un problème d’éclairage sur le visage de Konstantin.

Installation soviétique : Correction d’un problème où des artefacts de rendu étaient visibles sur les portes de sortie, les vêtements des meubles et les peintures.

Résolution d’un bug Jour/Nuit.

Animations des PNJ

La Cité perdue : Correction d’un bug pendant la séquence Hub de Kitezh : Ascension.

Installation soviétique : Résolution d’un problème où les soldats de Trinity restaient bloqués dans une pose en A en boucle.

Correction d’un problème de boucle d’animation du loup de la toundra.

Interface, UX et contrôles

Affichage de l’inventaire : Correction d’un bug où l’équipement Flèches perforantes n’apparaissait pas.

Schéma de contrôle N-Mouse : Correction d’un gel du jeu associé à la manette Joy-Con droite. Correction d’un bug où la sensibilité et la vitesse de la caméra fluctuaient. Correction d’un problème dans le DLC Liens du sang où le curseur de la souris ne disparaissait pas.

Mécaniques de la caméra : Correction d’un problème avec l’option « Centrage automatique de la caméra ».

Sous-titres : Correction d’une erreur où les sous-titres étaient dupliqués à l’écran.

Interface de l’écran de chargement : Correction d’un problème de mélange des cartes dans le mode de jeu Ténèbres froides.

Tombes, quêtes et exploration

Softlock des Archives inondées : Résolution d’un softlock qui se produisait si un joueur rechargeait sa sauvegarde depuis un point de contrôle spécifique.

Corrections hors limites : Résolution d’un exploit dans la Tombe de l’eau sacrée des Catacombes. Correction de couches de collision manquantes sur un mur endommagé. Résolution d’un problème de caméra hors limites.

Tombeau de la Maison des affligés : Restauration des fenêtres contextuelles de proximité et des icônes de suivi de carte appropriées.

Mission optionnelle « Un repas copieux » : Correction du placement du repère d’objectif vert. Correction d’un bug de calcul mathématique qui ajoutait une unité supplémentaire incorrecte à la barre de progression de l’objectif.

Tombeau du Chef (Rejouer le chapitre Élite) : Correction d’un bug audio-visuel. Suppression d’un obstacle de mur invisible qui empêchait les joueurs d’avancer.



Moteur et mises à niveau des outils