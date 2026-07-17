Nintendo a dévoilé les tops des ventes des jeux sur l’eShop japonais pour le premier semestre 2026, couvrant à la fois les titres disponibles sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Ces classements, qui s’étendent de janvier à juin 2026, reflètent les tendances de consommation des joueurs japonais sur les deux générations de consoles. Parmi les jeux les plus téléchargés figurent des franchises majeures ainsi que quelques titres moins attendus, offrant un aperçu des préférences des joueurs durant cette période.

Du côté de la Nintendo Switch 2, les ventes sont dominées par des licences phares et des exclusivités récentes. Pokémon Pokopia s’impose en tête des téléchargements, confirmant l’attrait constant de la franchise Pokémon auprès du public japonais. Mario Kart World et Mario Tennis Fever occupent respectivement la deuxième et quatrième place, illustrant la popularité durable des franchises Mario dans les classements de ventes. Les joueurs japonais ont également massivement adopté Dragon Quest VII Reimagined, qui se classe troisième, ainsi que Momotaro Dentetsu 2, un titre emblématique de la série de simulation économique et de voyage. Pokémon Legends ZA et Monster Hunter Stories 3 complètent le top 10, confirmant l’engouement pour les nouvelles productions de ces deux licences majeures. Animal Crossing: New Horizons, toujours aussi présent dans les classements malgré son ancienneté relative, se positionne en huitième place, tandis que Final Fantasy VII Remake et Final Fantasy VII Rebirth confirment l’intérêt persistant pour cette réinvention de la licence culte.

Switch 2

Pokémon Pokopia Mario Kart World Dragon Quest VII Reimagined Mario Tennis Fever Momotaro Dentetsu 2 Pokémon Legends ZA Monster Hunter Stories 3 Animal Crossing New Horizons Star Fox Kirby Air Riders Yoshi and the Mysterious Book Dynasty Warriors Origins Final Fantasy VII Remake Final Fantasy VII Rebirth eFootball Kick-Off! Pragmata Dragon Quest I&II HD-2D Remake Super Mario Party Jamboree Super Bomberman Collection The Adventures of Elliot

Les autres titres notables incluent Star Fox, Kirby Air Riders et Yoshi and the Mysterious Book, qui apportent une diversité de genres, allant des jeux d’action aux aventures plus contemplatives. Dynasty Warriors Origins et eFootball Kick-Off! représentent respectivement les segments du hack and slash et du football, tandis que Pragmata et Dragon Quest I&II HD-2D Remake montrent la diversité des approches narratives et esthétiques proposées par les éditeurs. Super Mario Party Jamboree et Super Bomberman Collection achèvent ce top 20, confirmant l’attrait des joueurs pour les jeux multijoueurs locaux.

Sur la Nintendo Switch, les résultats mettent en lumière une combinaison de jeux récents et de titres plus anciens, certains datant de plusieurs années. Tomodachi Life: Living the Dream occupe la première place, suivi de près par les remasters Pokémon FireRed et Pokémon LeafGreen, preuve que les rééditions de classiques conservent une forte attractivité auprès des joueurs japonais. Power Pro Baseball 2 et Dragon Quest VII Reimagined complètent le top 5, tandis que Rhythm Heaven Groove et Animal Crossing: New Horizons confirment leur statut de valeurs sûres. Minecraft, Super Smash Bros. Ultimate et Splatoon 3 occupent des positions centrales, reflétant l’engouement pour les jeux de construction, de combat et de tir compétitif. Pokémon Champions, Momotaro Dentetsu 2 et Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics apportent une diversité de genres, allant du RPG au jeu de société, tandis que Persona 5 Royal et Pokémon Legends Z-A montrent l’intérêt pour les expériences narratives riches et les aventures en monde ouvert.