Développé par le studio espagnol K148 Game Studio — qui est en réalité un développeur solo à qui l’on doit la série « DETECTIVE » ou encore le titre UFOPHILIA — et édité par JanduSoft, Forensic M.E. Protocol nous propose de prendre part à des enquêtes médico-légales. À la suite de la découverte de différents corps, notre but sera de traquer la moindre petite trace pour retrouver le coupable. Reste à savoir si ce titre ressemble plutôt à une enquête menée avec brio par le duo Leroy Jethro Gibbs / Donald « Ducky » Mallard, ou s’il lorgne davantage du côté des Dupond et Dupont…

Élémentaire, mon cher Watson !

Forensic M.E. Protocol nous propose de prendre part à un total de neuf enquêtes indépendantes, en plus d’une première mission faisant office de tutoriel. Le titre offre une totale liberté : les affaires n’ont aucun lien entre elles, peuvent être menées dans n’importe quel ordre, et sont entièrement rejouables. Cela permet ainsi de relancer n’importe quelle mission à tout moment pour tenter d’améliorer son score final. Il est d’ailleurs fortement recommandé de commencer par le tutoriel. Il s’agit d’une reconstitution de scène de crime qui, au fil de nos découvertes, nous donne les clés pour appréhender les mécaniques de jeu. Cependant, on aurait aimé un accompagnement un peu plus poussé, notamment concernant l’attribution des commandes (un point sur lequel nous reviendrons plus tard). Pour le reste, chaque scénario nous plonge au cœur d’une mort suspecte que nous devons élucider. Heureusement, aucun temps n’est imparti, ce qui nous permet de fouiller les lieux de fond en comble à notre rythme. C’est ici qu’intervient notre tablette, l’outil central de l’enquêteur. En plus de regrouper les dossiers des suspects et les informations récoltées, elle permet surtout de clore nos investigations. Depuis l’onglet « Résumé/Résoudre », nous devrons ainsi sélectionner méthodiquement le ou les coupables, les traces relevées, l’arme du crime (ou la méthode utilisée) ainsi que le mobile. Il faut compter entre 20 et 45 minutes pour terminer une affaire, selon le temps que vous mettrez à débusquer les indices. Malheureusement, le jeu souffre d’un défaut majeur : une fois une enquête lancée, vous devez impérativement la terminer d’une traite, le titre ne proposant aucune sauvegarde en cours de mission.

Les Experts : Camion-Laboratoire

Forensic M.E. Protocol s’avère particulièrement original dans son approche, se démarquant au sein d’un genre pourtant archisaturé par les simulations en tout genre. Le titre fait le choix de se centrer uniquement sur la médecine légale, délaissant l’aspect « enquêteur de terrain » que l’on retrouve dans de nombreuses productions comme la licence des Sherlock Holmes ou encore L.A. Noire. Ici, place à la rigueur scientifique pure. Chaque affaire débute ainsi à l’intérieur de notre camion-laboratoire, lequel contient tout le matériel nécessaire pour étudier la scène de crime. Parmi ces outils, certains bénéficient d’un usage illimité, à l’image du détecteur de métaux, de la lampe UV, du spray au luminol, du pinceau à empreintes, des rubans adhésifs, de l’appareil photo, ou encore du robot tout-terrain et du drone. À l’inverse, d’autres ressources sont limitées, comme les marqueurs de preuves, les tiges de trajectoire, les tubes à essai ou les sacs biologiques. Il est primordial de bien observer et analyser la scène du crime pour ensuite réussir à gérer au mieux nos outils limités et de les utiliser à bon escient, car une fois que nous avons tout utilisé, nous ne pourrons pas revenir en arrière et nous risquons donc de manquer d’indices et de preuves cruciales pour la résolution de notre enquête. Justement, revenons rapidement sur notre camion-laboratoire, puisqu’au cours d’une enquête nous aurons à effectuer quelques allers-retours entre la scène du crime et notre camion. Le jeu nous limite au port de seulement deux outils simultanément. Il faudra également revenir pour faire analyser des échantillons (de sang, cheveux, etc.) que nous aurons ramassés sur la scène du crime. Il se peut que des agents de police ou des témoins se trouvent sur la scène du crime. Il ne faut pas hésiter à aller leur parler. Tout comme, nous pourrons retrouver le téléphone de la victime qui nous révèlera des échanges qu’elle a eus avant de passer l’arme à gauche. Cette recherche d’indices passe également par la prise de photos des différentes preuves parsemant les lieux. Cette étape est facultative pour terminer l’enquête, mais ces clichés s’avèrent indispensables si nous visons le score parfait. Il faudra veiller à cadrer et photographier correctement chaque élément (un petit son nous avertira quand la preuve aura été correctement photographiée). C’est là tout l’enjeu du système de notation : notre score final dépendra du nombre d’indices découverts, de nos clichés (avoir le bon cliché de bonne qualité) mais également de la justesse de nos déductions dans la partie « Résumé/Résoudre » de notre tablette. Tous ces éléments sont importants car ils pourront être déterminants (ou pas) pour la résolution de l’enquête. Heureusement, le jeu sait se montrer un minimum accessible : lorsque nous nous trouvons à proximité d’un indice, une indication à l’écran nous précise exactement de quels outils nous avons besoin pour analyser cette fameuse preuve. Reste alors le plus difficile : comprendre comment les manipuler avec une ergonomie parfois capricieuse.

Rigueur clinique et rigidité manette en main

Passons à la prise en main du jeu. On ne va pas tourner autour du pot, il s’agit là de la partie la plus décevante du titre. En effet, comme évoqué un peu plus haut, la scène de tutoriel reste très sommaire, nous parle principalement du déroulement de l’enquête et nous invite à consulter les affiches des différents outils pour comprendre leur fonctionnement. Il y a une absence totale d’indication sur la manière d’utiliser l’outil ou les différentes touches d’action manette en main, que ce soit via un tutoriel ou via le menu, rien, zéro, nada. Nous nous retrouvons donc à appuyer sur les différentes touches en espérant réaliser l’action voulue. Une fois que nous avons bien mémorisé comment faire, le jeu devient plus agréable, mais il faut quand même un certain temps d’adaptation. On regrettera également par moments un manque de précision des sticks lorsque nous souhaitons récupérer des preuves. Le gameplay quant à lui est plaisant, même si les allers-retours dans notre camion-laboratoire deviennent vite énervants. Côté réalisation, Forensic M.E. Protocol s’en sort de manière tout à fait honorable sur Nintendo Switch. Visuellement, le titre s’avère plutôt joli, même s’il faut admettre qu’il reste un cran en dessous des standards actuels de l’industrie. Les scènes de crime, qui constituent le cœur du jeu, bénéficient heureusement d’un niveau de détail suffisant pour que l’on puisse mener nos analyses sans encombre. Bonne surprise également du côté technique : l’expérience s’avère parfaitement fluide, un excellent point pour le confort de jeu. L’ambiance générale, particulièrement sombre, colle quant à elle à la perfection au concept. À cela, s’ajoute une bande-son qui reste toujours très discrète, laissant par moments la place aux bruits lointains qui se produisent autour de la scène de crime. Ce choix minimaliste renforce le réalisme de nos investigations, nous plongeant pleinement dans notre mission.