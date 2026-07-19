Disponible depuis le 8 avril 2021 sur Nintendo Switch, Cozy Grove premier du titre a su faire parler de lui. Souvent apprécié, parfois un peu critiqué, il n’en reste pas moins un titre qui suscite intérêt et moultes discussions. Cinq années plus tard, le jeu revient sur le devant de la scène avec une nouvelle aventure, reprenant sensiblement les mêmes ingrédients que la recette précédente…

Scouts, toujours prêts !

L’aventure débute au coeur d’un camps de scouts. Quelques personnalisations sont proposées au joueur afin qu’il puisse peindre le héros selon ses propres critères. Ne vous attendez pas néanmoins à une customisation poussée : la couleur de la peau et des yeux, la coupe et la couleur des cheveux, voilà qui sera bien suffisant ! Et très franchement, l’intérêt du jeu est bien ailleurs. Précisons néanmoins dès à présent qu’il sera possible de changer de tenues et d’accessoires à loisir au cours de l’aventure. Hop, tout le monde en voiture ! Le bus s’apprête à prendre la route. Notre scout fétiche, désormais dessiné selon nos quelques choix esthétiques, s’endort avec insouciance, laissant son esprit s’évader tandis que le véhicule grignote les kilomètres un par un. Happé par le sommeil, impossible de comprendre ce qu’il survient alors… Il se réveille un instant plus tard, non loin d’un bus visiblement très accidenté, dans un endroit totalement inconnu, avec des entités mystérieuses qui semblent se volatiliser à son approche. Une tragédie pour amorcer une histoire ? Très classique, mais plutôt efficace. Comprenez dès lors qu’il va falloir vous débrouiller dans ce cadre qui regorge de drôles de petits fantômes diablotins. Comment amorcer un camp ? Par un feu ! Mais, fait un peu surprenant tout de même, ce dernier va vous permettre de faire une rencontre déterminante pour l’avenir : Flam. Véritable petit esprit du feu, ce dernier brûle en son sein et se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, recueillir quelques objets, et surtout, ingérer quelques « buchesprits ». Ces dernières sont, en effet, le point de départ pour dévoiler un peu plus de territoires sur l’île mystérieuse qui vous entoure. Flam deviendra néanmoins de plus en plus glouton et il faudra bientôt lui offrir de nombreuses buchesprits pour qu’il concède à dévoiler d’autres facettes de l’île.

Faites un bon tour tous les jours !

Maintenant que Flam a posé quelques bases, il est temps de se retrousser les manches afin de faire de cette île un nouveau cocon accueillant, tout en tentant de trouver une solution pour retrouver les petits copains et réparer le bus. Vaste programme ! Une légère exploration donne rapidement lieu à une seconde rencontre, Orsina, qui va rapidement permettre la mise en place d’une drôle de machine : la dénicheuse à pièces. Cette dernière permet de localiser les objets disparus moyennant quelques pièces de cuivre (la monnaie du titre). Si cette machine peut sembler anecdotique, elle permet au contraire de comprendre l’une des essences même du jeu. Le joueur va en effet chercher un très grand nombre d’objets sur cette île qui va devenir de plus en plus étendue. Impossible dès lors d’être bloqué sur Cozy Grove: Camp Spirit ; si vous butez sur un objet, la machine sera là pour vous aider. Soyons honnête : il serait quelque peu dommage de l’utiliser à tort et à travers ! L’aventure va se décomposer en diverses petites missions (qui ont pas mal de similitudes entre elles, il faut bien l’admettre !), confiées par différentes entités. Ces personnages, plus ou moins haut en couleurs, comptent sur vous pour véritablement prendre vie. En effet, à leur arrivée, ils ne sont qu’esprits qui rodent, telles des âmes esseulées qui ne savent où porter leur corps fantomatique. Mais à votre rencontre, le cœur semble commencer à s’ouvrir… L’entité vous suggère une requête. Si vous l’accomplissez, l’esprit s’envole pour devenir âme véritable, et la lumière revient sur la zone avec toute la vie autour. Au passage, vous récupérez un peu d’amitié auprès de ce personnage, ainsi qu’une buchesprit (tant qu’à faire !). Au fil des rencontres, les possibilités du titre s’épaississent. À l’ouverture, Cozy Grove: Camp Spirit reste un peu sommaire, avec finalement bien peu d’activités disponibles. Mais peu à peu, le titre prend forme et propose aux joueurs un panel d’occupations : l’accomplissement des quêtes, mais aussi la collecte de tout ce qu’il est possible de trouver sur l’île grâce à un principe de collection (oui oui, nous aussi nous avons pensé à Animal Crossing), la pêche, la chasse aux insectes, mais aussi la décoration de son île et l’exploration. Ne tournons pas autour de la marmite : Cozy Grove: Camp Spirit n’est pas un jeu qui va vous prendre le ciboulot pendant 4h sur une énigme ou un boss belliqueux. Bien au contraire. Le titre s’adresse (à nouveau) aux joueurs qui veulent jouer en mode détente, sans prise de tête, et allons même jusqu’à dire de manière occasionnelle… Là est bel et bien un aspect important du titre qui peut surprendre si le joueur n’y est pas préparé.

Reviens demain !

Il y a un point majeur qui peut perturber plus d’un joueur… Cozy Grove: Camp Spirit ne peut assurément pas se jouer en ligne droite pendant des heures et des heures. Le titre se destine à de petites sessions, entrecoupées par des périodes plus ou moins longues afin de respecter un certain rythme circadien. En d’autres termes, vous devrez patienter jusqu’au lendemain pour progresser dans l’aventure… Passé l’ensemble des quêtes disponibles, il n’est plus possible d’obtenir d’autres sollicitations des personnages ursidés ou autres de l’île. Bien entendu, vous pouvez toujours vous amuser à pêcher, à papillonner à droite et à gauche pour compléter vos collections ou simplement pour remplir votre bourse par la revente d’objets diverses et variés, mais rien de plus. Un aspect qui peut séduire ou rebuter. D’un point de vue très personnel, cette contrainte nous a plutôt agacé. Nous sommes sur une console de jeu, portable et de salon, capable d’être trimballée partout pour jouer encore et encore à ses jeux favoris. L’impression de se retrouver sur un téléphone géant devient sensible et pour cause. Cozy Grove: Camp Spirit est disponible sur mobile, et forcément ça peut faire grincer dans les chaumières (ou autour de la piscine selon la saison). Le jeu de courte durée s’avère adapté sur mobile avec des sessions courtes, entre deux stations de métro ou lors une pause au travail. Il en est tout autre lors d’un instant de détente sur le canapé avec sa console… Niveau prise en main, le titre se veut très accessible. Traduit en français, il peut aussi se jouer du bout des doigts grâce à la prise en charge du tactile. Néanmoins, cette configuration peut donner lieu à quelques légers couacs lorsque la console est utilisée en nomade. En effet, par réflexe, le joueur pourrait appuyer directement sur l’écran… ce qui fonctionne. Mais l’usage des joysticks devient indisponible dans les menus, le temps de retrouver l’écran de jeu. Rien d’alarmant et le joueur reprend rapidement le contrôle. Il est à noter tout de même que cela nous est arrivé plusieurs fois.

So cute!

Cela étant dit, le titre reste très choupinou, avec des entités attachantes et des dialogues mignons (bien qu’un peu longs et quelque peu niais, nous restons dans le thème !). Les amateurs de petites douceurs seront ravis. Les couleurs y sont à la fois chaleureuses sans être agressives, avec quelques dominances de tons pastels. Aussi, le déploiement de la lumière est assurément chatoyant et vous prendrez plaisir à redonner vie et luminosité à cette île un peu tristounette au démarrage. Les flashbacks des personnages sont aussi l’occasion de faire une halte pour contempler quelques instants l’histoire contée par l’entité. Ces petites scénettes ne sont pas toujours portées par un grand intérêt mais n’en demeurent pas moins mignonnes. L’imbrication de tous ces détails rend l’univers général de Cozy Grove: Camp Spirit particulièrement agréable, accompagnée par une musique zen. Les bruitages sont doux et ne viennent pas surprendre le joueur, bien qu’il soit possible de moduler le son dans le menu général, qui offre aussi la possibilité de sauvegarder à loisir. Cozy Grove: Camp Spirit est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 20 euros environ. Une mise à niveau pour la Nintendo Switch 2 est disponible.

Le saviez-vous ?

L’une des répliques dans Cozy Grove fait référence à un scientifique qui serait parvenu à concevoir une machine pour remonter le temps. Malheureusement, son ami un peu maladroit s’est trompé d’interrupteur lors de la mise en marche. Une erreur aux lourdes conséquences puisque l’espace temps fut, dès lors, déchiré… Il ne restait plus qu’aux deux amis à voyager dans le temps afin de remettre de l’ordre dans l’histoire. Une anecdote assez cocasse qui fait référence à un autre jeu (de lettres) de SpryFox : Alphabear 2. Chez NT, nous adorons ce genre de parallèles. Et vous, en avez-vous relevé d’autres ?