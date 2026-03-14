Depuis sa sortie le 8 avril 2021 sur l’eShop, Cozy Grove a gagné une réputation d’« Animal Crossing-like » cosy, parfait pour les joueurs qui veulent une aventure détente sans se prendre la tête. Nous avons décidé de vérifier ces allégations en testant le jeu des Américains de Spry Fox. Est-ce que Cozy Grove, disponible à quatorze euros, est un jeu à essayer ?

Une aventure cosy au contenu conséquent

Dans Cozy Grove, nous incarnons une scout qui débarque sur une île un peu particulière peuplée de fantômes ! Ces derniers ont perdu la mémoire et c’est notre rôle de les aider dans l’au-delà.

Le gameplay est très simple à prendre en main et fait directement penser à un Animal Crossing très simplifié dans ses mécaniques. L’expérience fonctionne par journée (en temps réel). Nous nous connectons sur le jeu et les fantômes (qui ont tous une forme animale) vont nous donner des quêtes variées à réaliser.

Il y a deux types de quête : d’un côté, il y a les quêtes journalières qui disparaissent à la fin de la journée. Le facteur va par exemple nous demander de ramasser les colis disséminés çà et là sur la carte. Le capitaine du bateau pourra nous réclamer quelques poissons rares pour se remplir la panse.

De l’autre, il y a les quêtes d’histoire qui nous permettent de connaître un peu mieux la vie des résidents. Ces quêtes ne sont pas limitées dans le temps, et ça tombe bien, parce qu’il faudra parfois plusieurs jours pour les réaliser.

Cozy Grove propose plusieurs activités assez simples pour égayer notre aventure (et réaliser nos quêtes). Nous pouvons pêcher, récupérer des insectes, ramasser des ressources, miner, trouver des reliques, élever des animaux, prendre des photographies, faire des ricochets et aménager notre île. Ses mécaniques sont pensées pour être très simples et accessibles au plus grand nombre.

Par exemple, pour pêcher, il suffit de lancer sa canne à pêche et d’appuyer sur « A » dans le bon timing. Pour trouver des reliques, nous devons soit résoudre une énigme très simple, soit trouver l’emplacement indiqué par la baguette de sourcier.

Les tâches les plus compliquées (toute proportion gardée, ça reste simple) sont certainement l’élevage des animaux et l’aménagement de l’île. Dans Cozy Grove, nous pouvons avoir des animaux que nous plaçons librement dans le décor. Ces derniers produisent des ressources… si nous respectons leurs exigences.

Chaque animal a sa propre personnalité et souhaite qu’on aménage son environnement en fonction de ses goûts. L’un voudra à tout prix des décorations réconfortantes autour de lui alors qu’un autre détestera avoir des oiseaux à côté de lui. Nous devrons donc concevoir notre île en fonction de leurs envies.

Au programme : de la pêche, de la cuisine, des ricochets et bien d’autres choses…

Les animaux vont aussi avoir faim, et nous devrons leur préparer des repas. Plus nous avançons dans l’histoire, plus les demandes de nos créatures sont complexes, et même si la cuisine est très simple (il faut demander à la boulangère de cuisiner pour nous), il faut toujours des ressources dans notre besace. Nous pouvons aussi installer des arbres et des buissons qui doivent aussi avoir un environnement propice à leur développement.

Pour aménager notre île, il faut des plans de construction. Et ces derniers s’obtiennent en réalisant des quêtes ! Le jeu nous amène donc dans une boucle où nous récoltons des ressources pour réaliser des quêtes qui vont nous amener à récolter encore plus de ressources afin d’aménager notre île… pour avoir encore plus de ressources.

Il faut aussi prendre en compte qu’un fantôme qui n’a pas sa quête réalisée voit sa zone grisée. Une zone grisée est un emplacement où la « vie » n’a pas cours et où les arbres et les animaux sont dans un sommeil profond. Réaliser toutes les quêtes devient donc important pour la boucle de gameplay.

Les quêtes journalières apportent de nouveaux plans et des ressources alors que les quêtes d’histoire nous offrent des bûches spirituelles ! Nous avons un feu de camp, situé au milieu de la carte, qui se nourrit de cette ressource. Au bout d’un certain nombre de bûches consommées, ce feu de camp nous offrira de nouveaux résidents sur l’île.

Cozy Grove assume pleinement son rythme journalier : les fantômes n’ont qu’une seule quête à donner par jour, et le jeu est pensé pour que chaque journée « se termine » au moment où il n’y a plus rien à faire.

Finalement, il y a aussi une sorte de musée qui répertorie toutes les ressources du jeu, du plat cuisiné au poisson, qui nous encourage à aller cuisiner et à pêcher pour de belles récompenses voire parfois même de nouvelles recettes !

Cozy Grove, dans son ensemble, est une belle expérience qui réussit parfaitement à apporter le moment de répit que nous recherchons sur ce jeu. Les quêtes sont à la fois assez simples pour ne jamais être frustrés et à la fois assez « intéressantes » pour occuper notre esprit. Même si elles tournent globalement sur les mêmes idées, nous sommes attirés, jour après jour, par la boucle de gameplay.

Un jeu tout mignon

L’écriture n’est pas exceptionnelle, et si les histoires des fantômes sont peu captivantes, nous prenons le temps de les lire en diagonale pour comprendre la vie de chacun des résidents de l’île. C’est là où la boucle de gameplay, qui nous limite, est intelligente : avec seulement un peu de récit jour après jour, nous gardons un intérêt pour le jeu là où une progression plus libre nous aurait lassés.

Tout est pensé pour l’accessibilité, et les joueurs qui recherchent un moment sans prise de tête seront ravis. Il suffit de quelques boutons pour récolter des ressources, et même la tâche la plus « complexe », le lancer de ricochet, se maîtrise finalement assez rapidement.

Nous avons toujours un indice pour trouver les objets cachés, et même quand nous ne les trouvons pas, il suffit de payer cent pièces (une somme vraiment dérisoire) pour que le jeu nous donne la réponse !

De plus, Cozy Grove nous récompense en permanence, que ce soit à travers les quêtes quotidiennes, les badges de scout mais aussi avec ce faux musée, ce qui nous donne une agréable sensation permanente de progression.

Le nombre d’activités, même si elles peuvent lasser à terme, est intéressant. et nous aimons aussi bien capturer quelques insectes que récolter toutes les ressources qui réapparaissent jour après jour. Le système de saison, qui renouvelle le contenu au bout d’un certain temps, est intelligent.

Cozy Grove est une expérience intéressante mais imparfaite. Le jeu possède aussi de nombreux défauts qui peuvent frustrer. Déjà, et ce n’est pas rien, l’expérience est très répétitive. Les jours avancent et les défis se ressemblent. Nous devons récupérer ces lettres cachées, pêcher ces poissons rares, récupérer ces feuilles qui trainent dans le décor, etc.

Comme la carte est petite, le nombre de cachettes est limité, ce qui peut réduire les ardeurs de nombreux joueurs. Finalement, nous avons sur certaines journées l’impression de refaire les mêmes tâches, avec des objets cachés aux mêmes endroits, ce qui peut rapidement lasser.

Nous l’avons déjà susmentionné, mais les personnages et les dialogues ne sont pas si intéressants. Même si le format rend ce défaut moins gênant, les joueurs qui cherchent une expérience à la Spiritfarer autour du deuil pourraient être déçus. Par ailleurs, les dialogues sur le « scrapbooking » ou la couleur du ciel qui se répètent inlassablement peu importe le personnage nous ennuient très rapidement.

Mais un jeu très (très) répétitif aux quêtes peu originales

Certaines quêtes sont aussi assez frustrantes, car elles reposent sur l’aléatoire. Nous pouvons parfois passer plus de vingt minutes à pêcher cinq poissons de qualité ordinaire, et, a contrario, nous pouvons aussi passer une vingtaine de minutes à trouver des poissons plus rares. Les quêtes qui nous demandent de prendre des photographies sont parfois peu claires.

Ceux qui espèrent un Animal Crossing-like pourraient aussi ne pas se retrouver dans cette expérience. Certes, le jeu s’inspire de certaines mécaniques de cet illustre référence, mais Cozy Grove a quelque chose de moins poussé, aux mécaniques plus simples, et au côté journalier moins « obligatoire » (ce qui n’est pas un défaut).

Finalement, Cozy Grove est un jeu qui vaut ses quatorze euros. À ce prix, nous avons une expérience intéressante, à la durée de vie colossale mais à la répétitivité marquée et à l’écriture peu inspirée qui créent un ensemble qui peut autant plaire que décevoir. Nous recommandons le jeu aux personnes qui cherchent une activité reposante qui ne nécessite pas un grand investissement.

Les graphismes, et plus généralement la direction artistique, sont une des grandes forces du jeu. Le contraste du monde avant et après que les quêtes soient réalisées est saisissant. Nous aimons ce côté mignon, nous aimons les créatures que nous rencontrons, et même si énormément de poissons et d’insectes sont juste des variations de coloris, nous apprécions tout de même des développeurs qu’ils nous placent dans un univers cosy à souhait.

La bande-son n’est pas en reste : même si les pistes finissent par se répéter, elles sont d’une douceur très agréable pour les oreilles. Elles restent en tête tout en restant discrètes et permettent de nous baigner au mieux dans l’expérience.

Niveau portage sur Nintendo Switch, Cozy Grove est correct. Le temps de chargement pour aller sur notre partie est assez long, et les lags occasionnés par la sauvegarde automatique ne sont pas très agréables. Le jeu n’est pas très précis à la manette et nous pouvons passer de longues minutes pour sélectionner l’objet désiré. Malgré tout, l’expérience est entièrement tactile et la Nintendo Switch est une parfaite console pour ce jeu.

Nous vous joignons une vidéo d’une vingtaine de minutes pour que vous vous fassiez votre propre avis.