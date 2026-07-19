Le 19 juillet 2026 marque le trente-cinquième anniversaire de la sortie de FINAL FANTASY IV et le vingt-cinquième de FINAL FANTASY X, deux titres emblématiques de la franchise publiés à dix ans d’intervalle. Pour célébrer ces étapes, Square Enix a organisé une interview avec Takashi Tokita et Yoshinori Kitase, deux figures centrales ayant participé à la création de ces jeux. L’échange a permis de revenir sur les coulisses de leur développement, de partager des anecdotes inédites et d’évoquer les défis techniques et créatifs rencontrés à l’époque.

Takashi Tokita, impliqué dès les premières phases de FINAL FANTASY IV, a retracé le début du projet. Selon lui, le développement a débuté après la finalisation de FINAL FANTASY III, soit avant avril 1990, date de sortie du jeu. À cette période, Tokita travaillait sur THE FINAL FANTASY LEGEND avant de rejoindre l’équipe de FFIII pour des tâches de débogage. Yoshinori Kitase, entré chez Square en mars 1990, avait pour mission de collecter des données de vente en magasin pour FFIII, une tâche qui l’a conduit à interagir avec les revendeurs tout en recevant des cartes téléphoniques prépayées en guise de remerciement. Il se souvient qu’à ce moment-là, FINAL FANTASY IV était déjà en développement. Tokita confirme avoir été associé au projet dès son lancement, marquant sa transition du poste de graphiste à celui de game designer, tout en devenant employé permanent de l’entreprise. Son parcours chez Square avait commencé en 1986, après Koichi Ishii et avant Akitoshi Kawazu, et son premier travail consistait à déboguer The 3-D Battles of WorldRunner sur Famicom Disk System.

Le passage de FINAL FANTASY IV du NES au SNES a constitué un tournant décisif. Tokita explique que le projet avait initialement été envisagé pour la NES, mais que des contraintes techniques ont conduit à une réorientation vers la nouvelle console. Kitase précise que, lorsqu’il a rejoint l’équipe, le jeu était déjà développé pour le SNES. Il évoque notamment l’impact du Mode 7, une fonctionnalité graphique permettant d’agrandir, réduire et faire tourner les arrière-plans, qui avait marqué les esprits lors d’un salon organisé par des distributeurs de jouets. Cette technologie a directement inspiré la scène d’ouverture avec l’aéronef, un élément devenu emblématique du jeu. Tokita confirme que cette décision a été prise peu après son arrivée chez Square. Concernant la durée de développement, Kitase estime qu’il a fallu environ un an pour finaliser le titre, une période durant laquelle les ROMs étaient créées manuellement, ce qui ralentissait considérablement le processus. Tokita ajoute que les premières phases de conception, alors que le jeu était encore prévu pour la NES, restent floues dans sa mémoire, évoquant même des nuits passées à jouer de la guitare dans les locaux de l’entreprise.

Les contraintes techniques du SNES ont joué un rôle majeur dans la conception de FINAL FANTASY IV. Tokita explique que la mémoire limitée à 8 mégabits imposait des choix drastiques, comme l’utilisation de seulement huit couleurs pour la majorité des graphismes afin de respecter les limites de capacité. Il se souvient qu’un graphiste avait tenté d’utiliser les seize couleurs disponibles pour certains éléments clés, comme l’aéronef, le dernier donjon et Zeromus, et avait obtenu l’autorisation de Sakaguchi pour cette approche. Malgré ces ajustements, une grande partie du scénario, initialement écrit par Sakaguchi, n’a pu être intégrée au jeu en raison des limitations de stockage. Kitase, bien que moins impliqué dans les aspects techniques, confirme que la gestion de la mémoire était un défi constant, notamment pour les concepteurs qui devaient spécifier manuellement les adresses mémoire où placer les données. Cette méthode, précise-t-il, rendait les erreurs fréquentes, avec des risques de corruption de données si un développeur dépassait l’espace alloué. Tokita évoque des situations où des conflits de mémoire provoquaient des bugs inexplicables, comme une scène où Rydia sautait dans le lit de Cecil, une erreur involontaire qui a persisté malgré les corrections.

Le développement de FINAL FANTASY X, premier titre de la série sur PS2, a présenté des défis différents. Kitase explique que la production a débuté peu après la fin de FINAL FANTASY VIII, soit vers 1999, une période marquée par l’annonce des plans pour FFIX, FFX et FFXI lors du Square Millennium Event en 2000. Contrairement aux opus précédents, FFX a été conçu dès le départ pour exploiter les capacités de la PS2, avec une orientation vers un univers fantasy influencé par des éléments japonais, une décision motivée par l’anticipation d’un regain d’intérêt pour ce genre dans le cinéma mondial, notamment avec Le Seigneur des Anneaux. Tokita ajoute que l’équipe souhaitait également relever le défi de rendre l’eau de manière réaliste, un objectif rendu possible par les avancées en infographie. Cependant, les contraintes techniques ont limité les possibilités, comme l’impossibilité d’inclure des combats à la fois sur terre et sous l’eau en raison des animations distinctes requises. Kitase souligne que l’assemblage de l’équipe a été complexe, avec des membres clés comme Tetsuya Nomura affectés à d’autres projets comme Kingdom Hearts, obligeant à recruter de nouveaux talents pour les aspects 3D, tels que les graphismes en mouvement, les arrière-plans et les modèles de personnages.

La transition vers la PS2 a également posé des choix techniques majeurs. Kitase explique qu’il a fallu trancher entre augmenter la résolution tout en réduisant le nombre de couleurs ou conserver la résolution initiale en ajoutant plus de couleurs. Initialement, l’équipe avait opté pour la seconde option afin de donner plus de vie au monde, mais face à l’arrivée de jeux en haute résolution, la décision a été prise de changer de cap. Tokita précise que cette modification a nécessité des ajustements importants des données, notamment pour les textures et l’apparence générale. Kitase insiste sur la difficulté de décider quelles fonctionnalités exploiter lors du passage à une nouvelle console, un dilemme similaire à celui rencontré avec le Mode 7 pour FFIV. Il se réjouit que la version remasterisée de FFX ait su conserver l’essence originale du jeu malgré les évolutions technologiques.

Un autre aspect marquant de FINAL FANTASY X a été l’introduction de la voix. Kitase révèle que l’équipe ne savait initialement pas comment organiser les sessions d’enregistrement, une tâche qui a finalement été confiée à des acteurs externes. Contrairement aux pratiques actuelles où les enregistrements se font séparément, les acteurs étaient réunis pour les scènes impliquant plusieurs personnages, afin de capturer les interactions de manière plus naturelle. Parmi les voix principales, Tidus et Yuna avaient déjà travaillé sur FFVIII en capture de mouvement, tandis que Rikku, interprétée par Masako Matsumoto, a vu sa carrière décoller après ce rôle. Kitase se souvient avoir immédiatement perçu le potentiel de l’actrice, alors encore lycéenne, lors de son audition.

Tokita et Kitase ont également évoqué l’héritage de FINAL FANTASY IV et FINAL FANTASY X au sein de la série. Pour Tokita, FFIV représente une forme de synthèse des premiers opus, intégrant les archidémons élémentaires et la narration dramatique inspirés de FFII, ainsi que le système de classes de FFIII. Le passage à la 16-bit a également permis d’explorer de nouvelles possibilités graphiques, faisant de ce jeu un jalon important. Kitase, quant à lui, souligne que les deux titres ont marqué des transitions technologiques majeures, avec FFIV exploitant le Mode 7 et FFX les avancées de la PS2 en matière de résolution et d’audio. Il insiste sur la responsabilité de la série à innover, non seulement pour ses propres suites, mais aussi pour influencer l’industrie du jeu vidéo dans son ensemble. Pour Tokita, FINAL FANTASY se distingue par sa volonté constante de se réinventer, une caractéristique qui a défini son évolution depuis FFI jusqu’à aujourd’hui.