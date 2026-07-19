Encore un jeu à cinq euros ? Quel est donc cet étrange Wabisabi SushiDerby dans lequel nous incarnons un sushi qui fait la course avec les autres dans des kaiten-zushi ? Voici le test d’un jeu très surprenant, disponible depuis le 15 juillet 2026 sur l’eShop ! Avant de commencer le test, nous tenons à préciser que le jeu ne propose aucune traduction française. Un niveau moyen en anglais est nécessaire pour jouer à Wabisabi SushiDerby.

Des sushis qui font la course entre eux

Wabisabi SushiDerby est un jeu de course avec un peu de RPG dans lequel nous incarnons de la délicieuse nourriture japonaise qui tente à la fois de remporter la course mais aussi de survivre face aux clients affamés ! Le concept est accessible et se comprend très rapidement : nous cuisinons un sushi (ou un maki) en choisissant une garniture spécifique. Chaque garniture a ses talents, ses pouvoirs, son coût… et sa durabilité. Après l’avoir nommé, nous envoyons notre petit protégé s’entrainer. Chaque sushi possède cinq statistiques, dont quatre qui sont améliorables. Nous pouvons améliorer sa vitesse, son accélération, son boost de vitesse (pour accélérer abruptement pendant la course) mais aussi sa volonté pour récupérer le boost plus rapidement. Nous possédons aussi un potentiel plus ou moins grand qui impacte la qualité de l’entrainement. Pendant l’entrainement, nous devons choisir entre trois compétences à améliorer. Nous aurons aussi parfois des pouvoirs à récupérer et à équiper sur nos mets. Certains pouvoirs sont passifs et permettent par exemple de gagner un boost de vitesse lors du premier tour alors que d’autres attaquent les adversaires en pleine course ! Une fois l’entrainement terminé, nous pouvons enfin nous lancer dans le vif du sujet et choisir une compétition pour notre protégé. Chaque course possède aussi ses propres caractéristiques (et ses récompenses) : certaines courses demandent une garniture spécifique, comme la « coupe thon » qui ne demande que des sushis au thon, certaines auront plusieurs tours à effectuer alors que d’autres ne seront que de longues lignes droites. Nous comprenons alors rapidement les possibilités énormes de certains pouvoirs : et si nous prenons un talent pour avoir un boost de vitesse au premier tour… dans une course qui n’a qu’un seul tour ? Notre poulain fera ensuite la course automatiquement… mais ça ne veut pas dire que nous restons inactifs ! Nous en avons déjà parlé, mais nos sushis possèdent un boost de vitesse à activer quand bon nous semble. Ce boost de vitesse, bien utilisé, peut à la fois nous permettre de grappiller des places mais aussi sauver notre vie !

Un concept amusant, bien pensé et exécuté pour cinq euros

Dans Wabisabi SushiDerby, nous concourrons dans des restaurants ce qui signifie que nous sommes des proies pour des clients affamés ! Aléatoirement, en haut à gauche de l’écran, nous voyons les prochaines commandes. Si notre garniture est sur la liste, ça signifie que dans un futur très proche, des baguettes voudront nous attraper pour nous manger ! Et dans cette situation, il faut espérer très fort avoir son boost de vitesse pour échapper à ces baguettes, car une fois attrapé, c’en est fini pour notre protégé. Certaines courses, comme celles réservées au thon, deviennent alors un calvaire : s’il n’y a que des sushis au thon, nous allons être la proie de toutes les baguettes du restaurant ! La chance est aussi notre grande alliée : en cas d’un mauvais coup de notre adversaire, nous pouvons perdre toute notre vitesse et être dévoré tout cru… mais aussi être sauvé miraculeusement : dans de nombreuses parties, une explosion salutaire a perturbé le mouvement de la baguette qui fut incapable de nous manger. Une fois la course terminée, nous récupérons de l’argent (à utiliser pour l’entrainement et la préparation du sushi) mais nous allons surtout perdre en fraicheur. Notre sushi a un temps limité dans ce monde, et chaque journée l’amène à perdre des points dans toutes ses statistiques. Une fois sa durée de vie terminée, nous ne perdons pas notre protégé, mais celui-ci sera devenu tellement mauvais qu’il est inutile pour la compétition. Et nous préférons alors le laisser partir car quand un sushi est mangé, il rapporte un peu d’argent. Chaque course terminée, mais surtout chaque course remportée rapporte de l’expérience. Chaque garniture peut monter de niveau : les niveaux améliorent les statistiques de base de la garniture, mais surtout, permet de débloquer des garnitures plus puissantes. Notre simple sushi au maïs nous permet par exemple de débloquer à la fin le très puissant California Roll (avec l’amélioration du saumon aussi) ! Wabisabi SushiDerby est une très (très) belle surprise. Nous n’attendions rien, habitués aux jeux à cinq euros bâclés, et nous nous sommes vraiment amusés sur ce titre. Le jeu est certes répétitif, les courses finissent par se rassembler, mais malgré tout, le plaisir manette en main a allégrement compensé ses défauts. Le titre est fun, consistant, avec un gameplay à la fois accessible mais efficace. Le nombre de garnitures est vraiment conséquent, avec des pouvoirs très souvent bien pensés et « logiques ». Le sushi à la pieuvre lance de l’encre sur ses adversaires alors que la crevette donne un coup de queue pour ralentir les concurrents derrière lui. Ses cinq euros sont très rapidement rentabilisés, car le contenu est assez grand et nous avons envie de débloquer toutes les garnitures, mais aussi de remporter toutes les courses. La dernière, sur Saturne (qui ressemble étrangement aux Routes Arc-en-ciel), est vraiment dure et nécessite un nombre d’essais important pour être conquise !

De l’argent très rapidement rentabilisé (et une belle surprise)

Wabisabi SushiDerby est aussi très drôle. Le générateur de noms aléatoires pour nos sushis nous fait sourire alors que les petits éléments esthétiques, comme le wasabi à placer sur sa tête ou les algues de Nori déposées sur nos yeux comme des lunettes de soleil nous donnent un style incomparable. Plus généralement, le jeu propose une progression intelligente, un concept bien pensé qui va jusqu’au bout de ses idées. Que c’est rare de voir un jeu si peu cher qui propose une expérience originale, drôle et addictive ! Le plus gros défaut du titre est que nous nous sommes tellement amusés que nous regrettons de terminer l’aventure ! Nous aurions voulu encore plus de contenu, encore plus de garnitures, encore plus de courses… Même si soyons honnêtes, le jeu dépasse largement nos attentes pour une expérience à seulement cinq euros. Wabisabi SushiDerby a tout de même quelques défauts à noter, en commençant par son absence de traduction française. Certes, le jeu ne nécessite pas un grand niveau dans la langue de Shakespeare et nous pouvons jouer sans comprendre l’anglais, mais nous perdons de nombreux petits passages amusants sans traduction. Il y a un certain déséquilibre entre certaines garnitures et des moments frustrants : par exemple, le sushi à base de brème (un poisson) a un pouvoir de zone qui force tous les adversaires autour à sauter sur place. Il est donc possible de prendre une très grosse distance d’avance dès le début de la partie en activant ce pouvoir. A contrario, certains pouvoirs sont inutiles et certains passages du jeu peuvent être frustrants à souhait, surtout vers la fin de l’aventure. Quand nous restons immobilisés parce que nous nous prenons cinq voire six coups d’affilée, le plaisir s’évapore et nous n’avons plus envie de terminer la course. Graphiquement, le pixel art est réussi, même si ce n’est pas non plus exceptionnel. Nous prenons en revanche du plaisir à arpenter les nombreux niveaux et à découvrir toutes les garnitures possibles. Musicalement, le jeu est du même acabit : les pistes sont dynamiques et l’ambiance sonore est qualitative même si elle n’est pas exceptionnelle. Elle fait son travail, et c’est tout ce qu’on lui demande. Nous vous joignons une vidéo de trente minutes réalisée par nos soins lors de notre découverte du titre.