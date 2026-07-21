Nintendo a récemment expliqué pourquoi le prochain titre de la franchise Splatoon portera le nom de Splatoon Raiders (disponible en précommande ici) plutôt que Splatoon 4, tout en confirmant que l’approche compétitive traditionnelle de la série restera une priorité à l’avenir.

Dans une interview récente, le producteur Seita Inoue a précisé que l’équipe souhaitait explorer une nouvelle direction gameplay, permettant aux joueurs de savourer l’action en solo. Cette réflexion s’inscrit dans un contexte où la série a accumulé plus d’une décennie de développement centré sur son gameplay principal. Inoue a souligné que Splatoon ne se limite pas au multijoueur compétitif, mais inclut également des modes coopératifs comme Salmon Run et un mode histoire en solo. L’objectif était donc de mettre en avant ces éléments non compétitifs comme une porte d’entrée autonome dans l’univers de la franchise, tout en maintenant le développement des modes compétitifs pour les prochains opus.

Le réalisateur Yoshihiko Ito a apporté des précisions sur le processus créatif. Alors que le travail sur les mises à jour de Splatoon 3 touchait à sa fin, l’équipe a exploré la possibilité de créer une expérience en solo exploitant les mécaniques de Salmon Run. Ce mode, initialement coopératif à quatre joueurs, a été adapté pour une utilisation en solo, offrant une expérience intense et exaltante. L’arrivée de la Nintendo Switch 2 a également joué un rôle clé dans cette décision, permettant de tirer parti des capacités techniques de la console pour intensifier l’action, notamment en augmentant le nombre d’ennemis à affronter simultanément.

Splatoon Raiders marque ainsi la première incursion de la franchise dans un titre axé sur l’aventure en solo, tout en conservant une dimension coopérative. Le jeu met en scène un mécanicien explorant les mystérieuses îles Spirhalite, où il devra affronter des hordes d’ennemis appelés Salmonids à l’aide d’armes à encre et d’outils mécaniques. Le joueur pourra personnaliser son apparence et son équipement, tandis que les membres du groupe Deep Cut – Frye, Shiver et Big Man – accompagneront l’aventure, l’un d’eux pilotant même un robot aux côtés du protagoniste.

À sa sortie, Splatoon Raiders proposera également un mode coopératif en ligne ou en local sans fil, permettant à jusqu’à trois autres joueurs de rejoindre l’expérience. Des figurines amiibo représentant Frye, Shiver et Big Man, arborant leurs nouveaux designs issus du jeu, seront disponibles dès le lancement, prévu le 23 juillet 2026 sur Nintendo Switch 2.