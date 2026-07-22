Une édition Nintendo Switch 2 de SOMA commence à être déployée, comme en témoignent les premières observations réalisées au Japon. Cette version, qui devrait être disponible dans les prochains jours, propose une mise à niveau technique par rapport à la version originale sortie sur Nintendo Switch.

Développé par Frictional Games, le studio derrière Amnesia: The Dark Descent, SOMA se présente comme un jeu d’horreur et de science-fiction explorant des thèmes profonds tels que l’identité, la conscience et la nature de l’humanité. L’histoire prend place dans la station sous-marine PATHOS-II, où les communications sont coupées, les ressources s’épuisent et les machines commencent à développer une forme de conscience. Le joueur doit affronter une série de choix difficiles dans un environnement isolé et hostile, où chaque décision peut avoir des conséquences irréversibles.

L’univers de SOMA plonge le joueur dans une atmosphère oppressante, entre exploration de terminaux verrouillés, lecture de documents secrets et rencontres avec des ennemis variés : humains corrompus, créatures déformées, robots fous et une intelligence artificielle omniprésente et insondable. La progression repose sur la résolution d’énigmes et la gestion des ressources, avec une tension constante où chaque confrontation peut mener soit à la victoire, soit à la fuite. Aucune issue n’est réversible, ce qui renforce l’immersion et la pression narrative.