Plongez dans une expédition explosive et préparez-vous à liquider des hordes d’ennemis dans un nouveau jeu de tir et d’action se déroulant dans l’univers de Splatoon.

Sortez votre arsenal, équipez-vous de toutes sortes de gadgets et préparez-vous à liquider des hordes d’ennemis dans Splatoon Raiders, un nouveau jeu de tir et d’action centré sur le solo issu de la série Splatoon. Ce titre sortira en exclusivité sur Nintendo Switch 2 le 23 juillet.

Splatoon Raiders (disponible en précommande ici) vous propose d’incarner Mécano, et de faire équipe avec l’intrépide trio musical des Tridenfer. Ensemble, vous allez explorer l’archipel Spirhalite à la recherche de trésors, tout en repoussant les hordes de Salmonoïdes malveillants qui se dresseront entre vous et votre butin. Par ailleurs, un membre des Tridenfer pourra se joindre à vous dans votre quête : il sera capable de piloter un puissant robot et mettra à votre disposition une attaque unique appelée Solo fracassant.

Le butin que vous recherchez n’est pas ordinaire. Presque tout ce que vous récupérez peut vous rendre plus fort, et vous aurez besoin de toutes les ressources possibles. Faites progresser votre personnage et améliorez vos armes et gadgets grâce aux trésors découverts lors de vos expéditions sur les îles. Les gadgets utilisables dépendent du type de réservoir choisi : rapide, puissance ou tactique. Optez pour celui qui correspond le mieux à votre style de jeu et personnalisez vos gadgets pour une expérience encore plus unique.

Dans Splatoon Raiders, vous pouvez jouer à plusieurs. Rejoignez jusqu’à trois autres joueurs en ligne*1 ou via un réseau sans fil local*2 pour partir en expédition et amasser des richesses tout en progressant ensemble dans le jeu. Même en jouant en solo, vous pouvez demander de l’aide à d’autres joueurs en ligne ou proposer votre aide et recevoir des récompenses.

Vous pourrez également changer de style à la maison grâce aux couleurs des nouvelles manettes Joy-Con inspirées du groupe Tridenfer, ainsi qu’aux toutes nouvelles figurines amiibo*3 à l’effigie de Pasquale, Raimi et Angie arborant leurs looks issus du jeu. Ces Joy-Con et amiibo seront disponibles le 23 juillet.

Et si vous souhaitez approfondir vos connaissances sur Splatoon, découvrez l’histoire qui précède Splatoon Raiders avec Les mésaventures insulaires des Tridenfer, la BD préquelle officielle de Splatoon, disponible exclusivement dans l’application mobile Nintendo Today!*4.

Splatoon Raiders est attendu le 23 juillet en exclusivité sur Nintendo Switch 2. Plongez dans une expédition explosive et préparez-vous à liquider des hordes d’ennemis dans un nouveau jeu de tir et d’action se déroulant dans l’univers de Splatoon.

*1 Un abonnement Nintendo Switch Online (vendu séparément) et un compte Nintendo sont requis pour les fonctions en ligne. L’abonnement se renouvelle automatiquement après la période de validité initiale au prix en vigueur, à moins d’être annulé. Ces services ne sont pas disponibles dans tous les pays. Une connexion Internet est requise pour les fonctionnalités en ligne. Des conditions et modalités s’appliquent.

*2 Des accessoires supplémentaires, jeux et/ou consoles (vendus séparément) peuvent être nécessaires pour le mode multijoueur.

*3 Figurines amiibo vendues séparément.

*4 Un compte Nintendo, une connexion Internet persistante et un appareil connecté compatible sont nécessaires. Des frais de transmission de données peuvent s’appliquer.