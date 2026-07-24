Contrast Games a officiellement annoncé les dates de sortie d’Akatori, son metroidvania 2.5D axé sur un traversal fluide et un système de combat dynamique centré sur le mouvement. Après une démonstration sur Steam bien accueillie, le jeu devait initialement sortir cet été sur plusieurs plateformes, mais la version Nintendo Switch 2 est désormais reportée à l’année prochaine.

« Les joueurs nous demandent depuis longtemps quand ils pourront enfin découvrir Akatori en entier, et nous sommes ravis de pouvoir enfin partager ces dates », a déclaré Alex Kishchinskiy, PDG de Contrast Games. « L’équipe a consacré des années de travail minutieux à la création d’un metroidvania qui respecte le genre tout en garantissant un traversal et un combat de haute qualité. Nous avons hâte de voir les joueurs s’immerger dans cette aventure. »

Akatori est un metroidvania slash-platformer au style pixel art charmant, centré sur une histoire captivante. Le joueur incarne Mako, une jeune fille moine, qui part en quête pour sauver son monde des Amber Storms, une force corruptrice qui déforme et infecte toute forme de vie. L’aventure mène à travers des mondes magiques interconnectés au sein d’Aarkalia, où le joueur devra percer les secrets du rituel d’éveil d’un dieu ancien.

Le jeu introduit une mécanique de World Warp unique : une capacité permettant de faire pivoter de 180 degrés des zones spéciales du jeu, transférant ainsi le protagoniste dans une autre dimension et débloquant de nouveaux lieux à explorer. Au cœur du système de combat d’Akatori se trouvent des enchaînements de coups variés. Le personnage principal, équipé d’un bâton et d’un éventail, peut combattre au sol, lancer ses ennemis en l’air et poursuivre les affrontements en plein vol.

Le titre se présente comme un metroidvania 2.5D où le traversal, le combat et l’exploration sont interconnectés par l’intermédiaire d’un bâton mystique. Le gameplay repose sur un système de parkour kung-fu, où le joueur enchaîne les mouvements dans des environnements verticaux complexes conçus pour une expression fluide du mouvement. Les combats sont entièrement basés sur le mouvement, permettant d’enchaîner les combos au sol et en l’air tout en restant en perpétuel déplacement.

Visuellement, Akatori mise sur des personnages en pixel art stylisé évoluant dans des environnements 3D entièrement repensés, offrant une esthétique à la fois rétro et moderne. Le bâton, outil central du jeu, sert à la fois d’arme, de moyen de traversal et de clé pour résoudre les énigmes du monde. Les environnements explorables s’étendent des paysages médiévaux asiatiques aux îles flottantes de bambou, en passant par des dimensions autres.

Les rencontres avec les ennemis se déroulent dans des écosystèmes vivants où les créatures interagissent entre elles, déclenchent des pièges et réagissent dynamiquement aux dangers, créant des affrontements qui récompensent l’adaptabilité et l’observation. Les combats contre les boss adoptent des formats inhabituels, incluant des échappées sous-marines, des défis rythmiques et des rencontres à plusieurs phases.

La bande-son d’Akatori se distingue par des thèmes musicaux distincts pour chaque lieu et chaque affrontement contre un boss, renforçant l’immersion dans chaque biome. Le jeu est conçu comme un metroidvania soucieux de respecter l’héritage du genre, avec une attention particulière portée à la cohérence, au polish et à l’expression du joueur.

L’histoire suit Mako, une jeune moine élevée dans le Temple du Phénix, qui entreprend un voyage à travers des royaumes diversifiés pour les sauver des Amber Storms, une corruption menaçant de consumer toute existence. Accompagnée d’un mystérieux oiseau rouge scellé dans son bâton, elle doit voyager entre des mondes interconnectés, affronter des adversaires redoutables et découvrir la vérité derrière cette corruption grandissante. Le récit mêle storytelling environnemental et rencontres directes avec les personnages, intégrant des thèmes de croissance personnelle, de résilience et de découverte de soi dans l’exploration comme dans les combats.

Au centre du design d’Akatori se trouve le bâton mystique, un outil polyvalent qui fait le lien entre le parkour, le combat et la progression narrative. Les joueurs peuvent enchaîner des combos au sol et en l’air, lancer le bâton comme projectile et le récupérer en plein mouvement, tout en utilisant des techniques de glisse, d’accroche aux murs et de parcours acrobatique dans des environnements hautement verticaux.

Les biomes inspirés par les mythes proposent une grande variété de paysages, des forêts asiatiques médiévales aux îles de bambou flottantes, en passant par des dimensions oniriques. Les écosystèmes ennemis, quant à eux, sont conçus pour réagir de manière organique aux actions du joueur, créant des dynamiques de combat uniques où les adversaires peuvent s’entretuer, déclencher des pièges ou exploiter les dangers environnementaux.

Les affrontements contre les boss se démarquent par leur originalité, incluant des séquences d’évasion sous-marine, des défis rythmés et des combats en plusieurs phases. Le jeu met l’accent sur une expérience de metroidvania soignée, construite avec respect pour les codes du genre tout en apportant une touche personnelle axée sur le mouvement et la maîtrise du combat.