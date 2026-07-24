Apogee Entertainment et Trigger Happy Interactive, en partenariat avec le label Atari Infogrames, viennent de déployer une mise à jour significative pour Total Chaos sur PC et consoles. Ce titre d’horreur atmosphérique, initialement né d’un mod primé de DOOM II, propose désormais un Retro Graphics Mode qui recrée l’esthétique visuelle des classiques du survival horror de l’ère PlayStation 2, ainsi qu’un nouveau dénouement et plusieurs autres améliorations.

Cette mise à jour s’inscrit comme un hommage aux origines du jeu, en permettant aux joueurs de revivre l’expérience dans un style graphique rétro. Le Retro Graphics Mode transforme les environnements de Fort Oasis en leur offrant une apparence low-fi, avec une résolution de texture réduite, une pixelisation accrue et des effets de post-processing qui accentuent l’aspect vieilli. Les créatures qui peuplent les lieux voient également leurs modèles remplacés par des versions bas-poly, renforçant l’immersion dans cette esthétique nostalgique. Par ailleurs, l’update introduit le New Game+ Epilogue, une conclusion alternative qui porte le nombre total d’endings à cinq, offrant aux joueurs la possibilité d’explorer davantage les secrets du jeu.

Parmi les autres ajouts notables, la mise à jour inclut des marqueurs de carte et de localisation pour faciliter la navigation dans les recoins sombres de Fort Oasis. Les fichiers de sauvegarde affichent désormais la durée écoulée depuis le début de l’horreur, avec une option permettant de consulter le temps de jeu directement dans l’interface via le HUD. Une nouvelle poubelle à objets, la garbage chute, permet de se débarrasser temporairement d’objets indésirables, avec la possibilité de les récupérer à la fin du chapitre. Enfin, le chapitre Forgotten a été retravaillé pour offrir une expérience plus fluide à tous les joueurs.

Total Chaos plonge les joueurs dans un cauchemar oppressant où l’atmosphère de Fort Oasis, autrefois paradis pour une communauté minière de charbon, se transforme en un piège mortel. Une ombre maléfique plane sur l’île, instillant un sentiment de paranoïa constant, comme si des yeux invisibles observaient chaque mouvement. Des monstres aux formes déformées rôdent dans les moindres recoins, piégeant quiconque oserait s’aventurer dans ce lieu maudit. En combattant ces créatures à coups de feu et de masses, les joueurs découvrent des fragments de vies oubliées, reconstituant peu à peu le mystère de la chute de Fort Oasis et leur propre lien avec cet enfer.

Né d’un mod primé de DOOM II, Total Chaos s’est depuis imposé comme un titre autonome, exploitant les talents de Sam Prebble — connu pour son travail sur Turbo Overkill et ses contributions aux effets visuels de films comme Avatar, Le Hobbit : Un voyage inattendu et La Planète des singes : L’Affrontement — pour créer une expérience de survival horror à l’atmosphère étouffante et à la tension persistante. Cette mise à jour renforce encore l’attrait du jeu pour les amateurs du genre et les nostalgiques des graphismes rétro.