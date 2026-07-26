Koei Tecmo a lancé une nouvelle série de promotions sur le Nintendo eShop, couvrant à la fois les titres disponibles sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. L’éditeur propose des réductions sur plus de trente jeux issus de ses franchises phares, avec des prix atteignant des niveaux historiquement bas pour certains d’entre eux. Ces offres sont valables jusqu’au 11 aout 2026.
Côté Nintendo Switch 2, plusieurs titres voient leurs tarifs significativement réduits. Atelier Ryza 2 DX, Atelier Ryza 3 DX et Atelier Ryza DX passent respectivement de 39,99€ à 27,99€, de 39,99€ à 29,99€ et de 39,99€ à 25,99€. Atelier Yumia – Nintendo Switch 2 Edition bénéficie d’une baisse de prix de 69,99€ à 39,89€. Fatal Frame 2 Remake et sa version Deluxe sont également concernés, avec des réductions de 49,99€ à 34,99€ et de 69,99€ à 48,99€. Wild Hearts S voit son prix chuter de 49,99€ à 16,49€, tandis que Nobunaga’s Ambition: Awakening: Complete Edition passe de 69,99€ à 52,49€. Enfin, Dynasty Warriors: Origins est proposé à 44,99€ au lieu de 59,99€.
Pour la Nintendo Switch, les promotions concernent un large éventail de licences. Plusieurs opus de la série Atelier sont disponibles à prix réduit, comme Atelier Arland series Deluxe Pack (28,79€ au lieu de 89,99€), Atelier Ayesha DX (15,99€ au lieu de 39,99€), Atelier Dusk Trilogy Deluxe Pack (44,99€ au lieu de 89,99€) ou encore Atelier Lulua (14,99€ au lieu de 59,99€). Les séries Fairy Tail et Fatal Frame sont également mises en avant, avec des baisses de prix notables pour Fairy Tail (19,79€ au lieu de 59,99€), Fairy Tail 2 (29,99€ au lieu de 59,99€) et Fatal Frame: Maiden of Black Water (27,99€ au lieu de 39,99€). Nelke & the Legendary Alchemists et Ninja Gaiden: Master Collection profitent également de réductions importantes, passant respectivement de 59,99€ à 13,79€ et de 39,99€ à 19,99€. Les collections Warriors ne sont pas en reste, avec Warriors Orochi 4 Ultimate à 29,99€ au lieu de 59,99€ et Samurai Warriors 5 à 29,99€ au lieu de 59,99€.
|Console
|Titre
|Prix réduit
|Prix original
|Switch 2
|Atelier Ryza 2 DX
|27,99€
|39,99€
|Switch 2
|Atelier Ryza 3 DX
|29,99€
|39,99€
|Switch 2
|Atelier Ryza DX
|25,99€
|39,99€
|Switch 2
|Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack
|80,99€
|89,99€
|Switch 2
|Atelier Yumia – Nintendo Switch 2 Edition
|39,89€
|69,99€
|Switch 2
|Dynasty Warriors: Origins
|44,99€
|59,99€
|Switch 2
|Fatal Frame 2 Remake
|34,99€
|49,99€
|Switch 2
|Fatal Frame 2 Remake Digital Deluxe Edition
|48,99€
|69,99€
|Switch 2
|Nobunaga’s Ambition: Awakening: Complete Edition
|52,49€
|69,99€
|Switch 2
|Wild Hearts S
|16,49€
|49,99€
|Switch
|Atelier Arland series Deluxe Pack
|28,79€
|89,99€
|Switch
|Atelier Ayesha DX
|15,99€
|39,99€
|Switch
|Atelier Dusk Trilogy Deluxe Pack
|44,99€
|89,99€
|Switch
|Atelier Escha & Logy DX
|15,99€
|39,99€
|Switch
|Atelier Firis DX
|19,99€
|39,99€
|Switch
|Atelier Lulua
|14,99€
|59,99€
|Switch
|Atelier Lydie & Suelle DX
|19,99€
|39,99€
|Switch
|Atelier Marie Remake
|19,99€
|49,99€
|Switch
|Atelier Meruru DX
|9,99€
|39,99€
|Switch
|Atelier Mysterious Trilogy Deluxe Pack
|58,49€
|89,99€
|Switch
|Atelier Resleriana
|38,99€
|59,99€
|Switch
|Atelier Rorona DX
|9,99€
|39,99€
|Switch
|Atelier Ryza 2 DX
|27,99€
|39,99€
|Switch
|Atelier Ryza 3 DX
|29,99€
|39,99€
|Switch
|Atelier Ryza DX
|25,99€
|39,99€
|Switch
|Atelier Ryza Trilogy Deluxe Pack
|80,99€
|89,99€
|Switch
|Atelier Shallie DX
|15,99€
|39,99€
|Switch
|Atelier Sophie 2
|29,99€
|59,99€
|Switch
|Atelier Sophie DX
|19,99€
|39,99€
|Switch
|Atelier Totori DX
|9,99€
|39,99€
|Switch
|Atelier Yumia
|34,19€
|59,99€
|Switch
|Dynasty Warriors 8: Xtreme Legends Definitive Edition
|23,99€
|39,99€
|Switch
|Dynasty Warriors 9 Empires
|29,99€
|59,99€
|Switch
|Fairy Tail
|19,79€
|59,99€
|Switch
|Fairy Tail 2
|29,99€
|59,99€
|Switch
|Fairy Tail 2 Digital Deluxe
|39,99€
|79,99€
|Switch
|Fairy Tail 2 Ultimate Edition
|57,49€
|114,99€
|Switch
|Fatal Frame: Maiden of Black Water
|27,99€
|39,99€
|Switch
|Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse
|29,99€
|49,99€
|Switch
|Fate/Samurai Remnant
|25,99€
|39,99€
|Switch
|Monster Rancher 1 & 2 DX
|19,49€
|29,99€
|Switch
|Nelke & the Legendary Alchemists
|13,79€
|59,99€
|Switch
|Ninja Gaiden: Master Collection
|19,99€
|39,99€
|Switch
|Nobunaga’s Ambition: Awakening
|38,99€
|59,99€
|Switch
|Samurai Warriors 5
|29,99€
|59,99€
|Switch
|Touken Ranbu Warriors
|29,99€
|59,99€
|Switch
|Warriors: Abyss
|9,99€
|24,99€
|Switch
|Warriors: Abyss – Hach’n’Dash Edition
|15,99€
|39,99€
|Switch
|Warriors: Abyss – Hack’n’Dash Ultimate Edition
|31,99€
|79,99€
|Switch
|Warriors Orochi 4 Ultimate
|29,99€
|59,99€
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