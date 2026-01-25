Contrairement à de nombreux projets de remakes qui peinent à aller au bout de leur développement, FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE, également connu sous le nom de Project Zero II, est bel et bien maintenu pour une sortie fixée au 12 mars 2026. Le jeu sera proposé au prix de 49,99 € sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC via Steam et Nintendo Switch 2. Des éditions physiques seront disponibles sur PlayStation 5 et Nintendo Switch 2, cette dernière étant distribuée sous forme de Key Card.

Si ce remake intégral du deuxième épisode de la série, initialement sorti en 2003, promet une refonte graphique et sonore complète ainsi qu’un gameplay plus souple et rééquilibré, le producteur a récemment confirmé l’ajout de contenu totalement inédit. Les joueurs pourront ainsi découvrir de nouvelles zones jamais vues auparavant, des histoires annexes supplémentaires et une fin spéciale venant s’ajouter à celle du jeu original. Les amateurs de musique seront également ravis d’apprendre qu’une nouvelle chanson composée par Tsukiko Amano a été intégrée au jeu.

Sur le plan technique, les améliorations graphiques se traduisent par des textures retravaillées et un contraste accentué entre ombres et lumières, renforçant l’atmosphère oppressante et réaliste du village de Minakami. Le travail sonore a lui aussi été entièrement repensé, avec une spatialisation audio plus précise destinée à immerger davantage le joueur. Les spectres se manifestent désormais de manière plus imprévisible, pouvant surgir de l’ombre ou tenter de saisir le protagoniste lors de l’exploration, déclenchant en cas d’échec des Dégâts de pouvoir spirituel et des combats particulièrement intenses.

L’emblématique Camera Obscura, pilier du gameplay de la licence FATAL FRAME, bénéficie d’une refonte en profondeur. La mise au point permet d’infliger davantage de dégâts aux esprits si elle est correctement réalisée, tandis que le dépassement d’un certain seuil ouvre l’accès à l’Instant fatal, une courte fenêtre durant laquelle un seul cliché peut provoquer des dégâts massifs. Les joueurs peuvent également déclencher un Cliché fatal en photographiant un ennemi au moment précis de son attaque, l’étourdissant temporairement. En combinant un Cliché fatal avec un Instant fatal, il est possible d’activer un Moment fatal, autorisant l’enchaînement de plusieurs photos dévastatrices.

De nouvelles fonctionnalités enrichissent l’utilisation de la Camera Obscura, notamment le zoom, la mise au point avancée et divers filtres. Le zoom permet aussi bien d’attaquer à distance que de toucher plusieurs ennemis simultanément, tout en servant lors des phases d’exploration pour photographier des éléments spécifiques. Les filtres, quant à eux, offrent des capacités contextuelles, comme le filtre Clairvoyance, qui augmente la distance de prise de vue en combat ou permet de revivre des actions passées à partir de souvenirs résiduels.

Le remake introduit également des mécaniques inédites liées à l’interaction entre Mio et Mayu. Il est désormais possible de tenir la main de Mayu afin de restaurer la santé et le pouvoir spirituel, mais cette dernière peut trébucher si elle est en danger, nécessitant l’intervention du joueur pour l’aider à se relever. Un système de talismans à collectionner et à équiper fait également son apparition, avec la possibilité d’en augmenter le nombre grâce à l’amélioration du Sac de talismans.

Côté éditions, la Digital Deluxe Edition inclut le jeu de base, la bande-son numérique, un artbook numérique ainsi qu’un ensemble bonus comprenant un Talisman de luxe et des tenues pour Mio et Mayu. Une mise à niveau Digital Deluxe est proposée séparément. Les joueurs qui achèteront le jeu en version physique ou numérique avant le 25 mars 2026 recevront des bonus de premier acheteur, incluant le Talisman esprit vengeur, des accessoires de cheveux pivoine et des kimonos alternatifs. Les précommandes numériques effectuées avant le 12 mars 2026 donneront droit à des bonus supplémentaires, tels que le Talisman spirituel, des accessoires Oreilles de chat et des tenues Papillon écarlate inspirées du jeu d’origine.

FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE proposera des voix japonaises et des textes localisés en français, anglais, allemand, espagnol et italien, confirmant l’ambition de ce remake de moderniser en profondeur une œuvre culte tout en respectant l’identité qui a marqué les amateurs de survival horror.