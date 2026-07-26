On croyait la série un peu endormie depuis l’excellent Tangle Tower, mais c’était sans compter l’obstination de SFB Games. Avec The Mermaid Mask, le tandem d’enquêteurs formé par Grimoire et Sally pose ses valises sur Nintendo Switch 2 pour une affaire plus tordue, plus dense et plus réjouissante que jamais. Une enquête en huis clos à bord d’un sous-marin, un casting de phénomènes, une direction artistique somptueuse et des mécaniques de déduction peaufinées : voilà un point & click qui tutoie les sommets du genre sans jamais singer ses aînés.

Un huis clos aquatique à l’ambiance gothique

SFB Games, c’est le studio des frères Tom et Adam Vian, connu pour avoir démarré avec un jeu Flash gratis en 2007 avant d’enchaîner les coups d’éclat. On leur doit Snipperclips, cette pépite coopérative du lancement de la première Switch, puis le virage horrifique Crow Country et, surtout, les enquêtes de Detective Grimoire. Après un Secret of the Swamp encore un peu rugueux, Tangle Tower avait révélé tout le potentiel narratif et visuel de la série. The Mermaid Mask (d’abord annoncé sous le nom The Mermaid’s Tongue, avant de sacrifier à la traditionnelle allitération) pousse tous les curseurs plus loin sans jamais oublier ce qui fait le sel de ces jeux : une enquête à résoudre à force d’observation et de jugeote, portée par une écriture irrésistible. L’intrigue sent bon le roman feuilleton. Le capitaine Magnus Mortuga, figure quasi mythique d’une petite ville côtière nommée Silkwirm-on-Sea, est retrouvé égorgé dans une pièce fermée à bord de son propre sous-marin. Aucune arme, juste des éraflures dans un antique chaudron de pierre. La nouvelle capitaine, Sinthia Seafoam, fait appel à Grimoire et Sally pour éclaircir ce meurtre impossible, tandis que le vaisseau reste coupé du monde. À bord cohabitent sept suspects aussi excentriques qu’attachants : un médecin onirique, une plongeuse mi-femme mi-poisson, un vendeur ambulant dont le meilleur ami est un bâton nommé Cornelius, une jeune magicienne poétique, un écrivain ronchon, un acteur bodybuildé et une exploratrice aux récits flamboyants. Tous ont des secrets, des liens inattendus, et la certitude que Mortuga n’était pas un marin ordinaire. En toile de fond, des rumeurs de malédiction, d’immortalité et de présence surnaturelle flottent dans les coursives. The Mermaid Mask réussit le tour de force de camper un mystère solidement construit tout en laissant planer une irrésistible étrangeté.

Observer, déduire, manipuler

Ici, on ne se contente pas de cliquer mécaniquement. Le jeu se présente comme une succession de dioramas fixes, chaque pièce du sous-marin offrant un tableau grouillant de détails. On y collecte des indices qui ne rejoignent pas un inventaire classique mais un carnet de preuves où chaque objet peut être pivoté en 3D pour dénicher une inscription cachée ou une trappe secrète. Cette manipulation donne une dimension très concrète à l’investigation : on a vraiment l’impression de retourner une pièce à conviction entre ses doigts. Le cœur du jeu réside dans les conversations. En interrogeant les suspects, on peut leur soumettre la moindre babiole ramassée, confronter leurs versions des faits et déclencher de nouvelles pistes. Le tout s’articule autour d’un système de déduction malin : lorsqu’on estime avoir assez de billes, on ouvre un menu de suspicion où il faut compléter des phrases à trous avec les bons éléments (un objet, un personnage, un motif) pour élaborer une hypothèse. L’erreur est permise, Grimoire et Sally se corrigeant mutuellement avec une pointe d’humour, mais la satisfaction de voir un enchaînement logique se verrouiller est constante. Entre ces phases d’enquête, on tombe sur des puzzles variés qui protègent des compartiments ou des coffres : aligner des crânes, reproduire des motifs sur un cadran, classer des champignons ou encore manipuler l’expression d’un cochon mécanique. La plupart sont brillants, originaux, et poussent à la réflexion. Quelques-uns pèchent par une logique un peu absconse, mais un système d’indices progressifs (devenu un peu trop bavard, on y reviendra) empêche de rester bloqué trop longtemps.

Comme un dessin animé haut de gamme

Le titre a été pensé pour la souris, et cela se sent. Sur Switch 2, on dispose de quatre modes de contrôle : le stick analogique, le pointage façon Wiimote, l’écran tactile et le mode souris des Joy-Con. Sans surprise, la souris et le doigt l’emportent haut la main. En docké, le confort du pointeur souris sur une table est idéal. En nomade, les cibles tactiles sont généreuses et bien espacées, rendant la manipulation d’objets 3D très naturelle. Le stick fait le job, mais se montre parfois pataud pour cliquer sur un petit élément. On pourra toujours pester contre un léger pixel hunting dans les décors les plus chargés, mais l’ensemble reste très accessible. La direction artistique est un régal constant. Les personnages, croqués avec des aplats de couleurs vives et des animations expressives, semblent tout droit sortis d’une bande dessinée moderne. Chaque suspect a droit à une gestuelle propre, un langage corporel qui le caractérise. Les décors, peints à la main, fourmillent de trouvailles visuelles sans jamais nuire à la lisibilité des indices. Les témoignages sont mis en scène par de petites saynètes en animation chibi sur fond de carnet de notes, ce qui dynamise encore le flux des dialogues. Enfin, une fois l’affaire bouclée, on débloque une galerie regorgeant d’artworks et de commentaires des développeurs : un vrai plaisir pour les amateurs de making-of. La bande-son, composée par Raphael Benjamin Meyer et interprétée par le Budapest Art Orchestra, ne se contente pas d’accompagner l’action. Chaque personnage dispose de son propre thème, instantanément reconnaissable, du joyeux carnaval ambulant de Godrik Gripp à la ritournelle aventureuse de Sinthia Seafoam. Les ambiances des coursives jouent sur des nappes inquiétantes ou mélancoliques avec un sens aigu du mystère. Le tout est couronné par un doublage intégral d’une qualité rare : Edwyn Tiong et Amber Lee Connors retrouvent Grimoire et Sally avec une complicité palpable, tandis que les nouveaux venus livrent des performances impeccables, à l’image de Justine Leah Hince en Symmetry ou d’Alex Bankier en Gripp et Wirman. Aucune ligne de dialogue ne tombe à plat.

Quelques ombres au tableau

Comptez une bonne douzaine d’heures pour venir à bout de l’enquête en prenant le temps de tout examiner. C’est un format court, qui fait l’impasse sur le remplissage. Pas d’allers-retours fastidieux, pas de répétitions : le rythme est tendu du début à la fin, et la rejouabilité réside surtout dans le plaisir de redécouvrir les indices avec une grille de lecture complète. Le jeu se suffit à lui-même même si l’on n’a jamais touché à Tangle Tower, mais ceux qui ont suivi la série saisiront quelques clins d’œil et l’amorce d’une trame plus vaste. Tout n’est pas parfait. Certains puzzles, en particulier ceux qui exigent de déduire une règle non explicitée, peuvent frustrer malgré les indices. Les menus ont une fâcheuse tendance à disparaître après quelques heures, obligeant à redémarrer le jeu pour régler le son.